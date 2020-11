Captan a un insólito tigre negro en peligro de extinción en La India

Los tigres son uno de los felinos más grandes en todo el mundo, los cuales están distribuidos mayormente en el continente asiático, aunque sus distintas especies se encuentran en peligro de extinción, con cada vez menos ejemplares.

Uno de estos es el tigre negro o tigre melánico, una de las especies más raras en todo el mundo, incluso llegando a pensar que está extinto de no ser por el avistamiento de uno de ellos en La India.

Tigre negro aparece en La India

Un fotógrafo amateur documentó un insólito avistamiento de este ejemplar de tigre, el cual es extremadamente raro, ya que solo se tiene registro de entre 7 y 8 ejemplares de esta especie.

El tigre negro es exclusivo del estado de Odisha en la India, el cual presenta una pigmentación más extensa de sus rayas, lo que oculta su clásico color naranja, fenómeno que es provocado por un defecto genético que no afecta su salud.

En La Verdad Noticias descubrimos que los ejemplares de tigres negros son más pequeños que sus contrapartes comunes, y a pesar de que no son una especie diferente de tigre, esta coloración no se produce fácilmente, y no había sido vista desde 1990.

La India podría revivir al tigre negro

El fotógrafo responsable de este impresionante hallazgo se llama Soumen Bajpayee, quien hizo una visita a la Reserva de Tigres Simlipal en Odisha, donde viven distintos tipos de tigres, quienes se favorecen por la vegetación para cazar.

Asimismo, este ejemplar de tigre está en peligro de extinción debido a su pelaje, siendo la principal causa de su disminución el aumento de la urbanización, lo que reduce a sus presas naturales y por ende los pone en riesgo tras dificultar su supervivencia.