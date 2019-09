Bromea en Instagram con morir, minutos después muere (VIDEO VIRAL)

Si conoces el libro de "Las 7 leyes espirituales del exito" de Deepak Chopra, sabrás un poco de lo que te vamos a hablar acontnuación o aún más si sabes o has oído hablar de lo que es la "ley de atracción", es la creencia pseudocientífica de que los pensamientos (conscientes e inconscientes) influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida, (pide dinero y tendrás dinero, pide la muerte y pues ya sabrás).

Lo que pienses o digas se te concederá.

Un joven italiano "anuncio" su muerte en Instagram, sin saber que en realidad moriría, luego de que realizara una excursión por un monte y que se perdiera en él, cayó a un acantilado.

El joven italiano comenzó una caminata por el monte Tibetano devall val Sorda, de la ciudad de Verona. En su camino se perdió y por horas buscó el camino de regreso pera jámas lo encontro (lo que si encontro fue la muerte). De acuerdo con el medio español La Vanguardia, el joven Gabriele Puccia se adentró por horas en el monte y de pronto se sintió perdido, por lo que empezó a publicar historias en su cuenta de Instagram para avisarle a sus seguidores que se había perdido.

Y en un tono sarcástico y de broma dijo:

“Soy un cretino, se me olvidó por completo colocar la localización en el mapa y estoy totalmente perdido”.

Pero casi como si presintiera su muerte lanzó un mensaje de despedida... Incluso pidió perdón a las personas que traicinó o dañó.

“En caso que esto salga mal pido disculpas a las personas a las que he hecho daño, también me disculpo con los que he traicionado. Si todo va mal, pues me despido. Adiós”.

Esto lo dijo momentos antes de que en verdad perdiera la vida, el cuerpo del joven italiano Gabriele Puccia fue encontrado en la madrugada del 31 de agosto (prácticamente el fin de semana pasado). Los familiares del joven dijeron a diferentes medios de comunicación que el joven era un fisioterapeuta y que no había ido antes a excursiones en montes o bosques por lo que resultó que se perdiera más fácil.

Las autoridades remarcaron que el monte Ponte Tibetano devall val Sorda es considerado como una ruta de intensidad media, por lo que se recomienda no realizar excursiones.

Así es que ya saben, ahora que pidan un deseo, mínimo pidan bienestar y salud por que crean que se les concedera realmente y por supuesto mucho dinero.

