Bebé que nació sin rostro y parte del cráneo cumple un año de vida (FOTOS)

El pasado 7 de octubre, el bebé que nació sin ojos, nariz y parte del cráneo en Setúbal Portugal, sorprendentemente ha logrado cumplir su primer año de vida, por lo que el hecho se ha convertido en un caso insólito en todo el mundo.

Rodrigo ha sido denominado como el “bebé sin rostro” debido a su desafortunada condición física, por lo cual se ha iniciado una investigación penal en contra del doctor que controló el embarazo de la madre.

El primer aniversario de Rodrigo ha llamado la atención dentro de las noticias de hoy, además de asombrar a la comunidad médica debido a la fortaleza que ha mostrado el bebé, quien sin duda se aferra a la vida con gran entereza.

El bebé es considerado todo un guerrero

Rodrigo cumplió su primer año de vida ante todo pronóstico.

"Rodrigo nos mostró que ni siquiera la medicina es precisa. En la lucha contra todos los pronósticos negativos, Rodrigo nos mostró que tiene muchas ganas de vivir. Es un bebé guerrero", expresó su padre, Constantino Alves, según recoge el portal RT en Español.

Lo anterior fue declarado por el progenitor del pequeño durante una misa en honor al cumpleaños de su hijo. Ceremonia que fue registrada por diferentes medios locales y que ahora te presentamos en la Verdad Noticias.

En 2019, los padres del niño denunciaron al obstetra a cargo del proceso de gestación por no advertir previamente la condición de su hijo, asegurando que el feto se encontraba "bien" y no presentaba ninguna anomalía.

El bautizo del bebé fue en el hospital

Los padres de Rodrigo no dejan de luchar junto a su bebé.

"El día del bautismo fue muy triste, parecía una despedida. Estábamos alrededor de la incubadora", mencionó la madre del niño, Marlene Simao, al recordar la tradición religiosa realizada en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde nació Rodrigo.

Te puede interesar Bebé de año y medio SE AHOGA ant los OJOS DE SU MADRE en Yucatán

Asimismo, la progenitora comentó que debido a la pandemia, no han podido llevar a cabo una mayor celebración por el cumpleaños de su hijo. "La fiesta no es tan grande como imaginamos debido al covid-19, pero lo celebramos. No sabemos lo que pasará mañana".