Bebé atacada en el cine

Pues esto ocurrió cuando un padre y su hija, en Nueva York, Estados Unidos, seriamente estresados no pudieron más con el ruido de un bebé dentro de una sala de cine y se abalanzaron sobre ella.

No es que quiera dar la razón a esta infame familia pero como espectador asistes al cine a ver una película en silencio y mucha obscuridad. Pero ¿La pobre bebé qué culpa tiene?

LOS DEMENTES

El evento se dio cuando un padre y su hija estaban sentados en la sala de cine Charles Karman y Keri Karman, cuando ya no pudieron más con el escándalo de una pequeña de dos años que no paraba de hacer ruido, entonces Keri Karman se armó de palabras, con la madre de la bebé, lanzando violentamente su caja de palomitas sobre la cabeza de la niña y le golpeó la cabeza.

La pobre bebé ante la agresión lloró más fuerte y Charles y Keri Karman salieron corriendo de la sala.

Keri y su papá fueron arrestados el viernes, después de haber investigado un incidente el 2 de enero, reportó the New York Post. Los Karman fueron acusados de poner en riesgo el bienestar de un infante, un delito en el estado de New York, y fueron citados a la corte.