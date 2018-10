Aterrador vídeo de hombre que es atacado por “fantasma enojado” de la cueva

Tony Ferguson, es un entrenador personal de Gales y explicó que logró grabar el aterrador momento en que fue atacado por un fantasma enojado en una cueva de Brecon Beacon, luego de esto Tony publicó el vídeo como una advertencia para otras personas.

El joven de 33 años visitó la cueva, luego que escuchara varias historias de sucesos paranormales que sucedían en ella, por lo que decidió comprobar por sí mismo que era lo que pasaba en realidad.

Sin embargo una vez en la cueva su estancia ahí no le causo tanta alegría como pensó, pues dice que una niebla densa y fantasmal lo cubrió y le atravesó el cuerpo, mencionó que le dio tanto miedo que sintió que iba a desmayarse dentro de la cueva, sin embargo dice que cuando decidió salir del horrible lugar, el fantasma enojado lo tocó antes de desaparecer a través de una pared.

"Tan pronto como entré, pude sentir que algo me estaba siguiendo. Luego vi que esta niebla se acercaba a mí. Me atravesó el cuerpo y me dejó sintiéndome realmente sin aliento. Sentí que me iba a desmayar. No tengo idea de lo que era, pero definitivamente estaba enojado. No quería que yo estuviera ahí, así que decidió atacar".