Aparece pez 'Remo' conocido por presagiar terremotos

En la tradición de los pescadores, los peces Remo son sinónimo de tragedia. Advierten según las creencias la llegada de terremotes y grandes desastres naturales. los pescadores hallaron un pez Remo y lo llevaron a superficie y ha provocado temor en los habitantes.

El miedo que provoca es mucho, aunque los regalaban nadie de los presentes lo quisieron, para hacer una rica comida, “Les decíamos a los dueños que lo lleven a casa y se los coman preparados en cebiche, pero sintieron temor, por eso prefirieron colocarlos con los residuos de peces y traslados a las pampas”, Victor Cano uno de los pescadores.

El animal fue expuesto por largo rato en la localidad pesquera, y generó diversos comentarios, luego de ese momento los pescadoreslo enviaron a las pampas harineras, es ahí donde se procesan para comida de aves.

Carlos Peñafiel fue el pescador quien descubrió al pez raro al recibir una pesca que llevaron al puerto 2 tripulantes de la lancha Miguel 2, le llamo tanto la atención que decidio tomarle fotos y postearlo en sus redes sociales.

La alarma se encendió no solo en la zona si no en toda la provincia, aunque no era de gran tamaño como el descubierto hace tres meses en Manabí Ecuador.

Carlos relató que no es la primera vez que aparece uno ya que hace una semana encontraton a una de casi dos metros pero de igual manera lo mandaron a las pampas.

Al ya ser dos casos los ocurridos en la región, el temor creció aún más en los habitantes, “Hay que encomendarnos a Dios para que él nos proteja, existe tanta maldad en la tierra que cualquier momento el Creador nos puede castigar”, comento Teresa muñiz.

En la red social Facebook la usuaria Gisella Panimboza escribió... “El día que algo suceda nadie lo sabe, hasta tsunamis nos han dicho que se vienen, pero felizmente en la península somos bendecidos”.

El biólogo Richard Duque, catedrático de la Universidad Estatal, comparte del criterio de Suárez, al señalar que debido a los cambios climáticos en el mundo, el comportamiento del agua en el mar ahora es diferente y especies como el pez remo, que regularmente se los encuentra en las profundidades, pueden estar sufriendo desorientaciones y en vez de ir hacia su hábitat, salen hacia aguas menos profundas.

