Adolescente de 16 años roba la tarjeta de su papá y gana viaje a crucero sexual

Un adolescente de apenas 16 años de edad ha ganado un pase a un crucero sexual con todo incluido, y se lo ganó de una épica manera.

El joven que reside en Nueva York, Estados Unidos, decidió navegar en la web y entrar a la página del crucero, una vez en la página compró una mochila y una funda para su celular para participar en la rifa de un viaje.

Como el joven no tenía dinero decidió robar la tarjeta de crédito de su papá para hacer la compra, ingresó los datos y después de unos días le llegó un correo donde le avisaban que había ganado el viaje.

"Recibí un correo electrónico la semana pasada que me decía que había ganado el boleto de oro. No podía creer lo que estaba leyendo, pensé que estaba soñando”

Como era de esperarse sus padres ni siquiera sabían que el joven se había registrado para participar en el sorteo, sin embargo tuvo que decirles, las posturas de sus padres fueron muy diferentes respecto a la noticia, su padre le firmó el permiso, mientras que su madre se enojó con la noticia.

“Cuando les dije a mis papás que había ganado el sorteo se enojaron mucho. Pero después mi papá buscó información sobre el crucero y le gustó lo que vio. Entonces decidió que podía ir y me firmó el permiso porque soy menor de edad. Mi mamá no me ha hablado desde que se enteró".