Abuelito corre a grupo de rock con un machete.

Luego de que un grupo de rock conformado por jóvenes se dispusiera a realizar un pequeño concierto, llegó un abuelito con un machete en mano para correrlos de la plaza pública en donde se iban a presentar.

Un hombre de la tercera edad llegó a correr a un grupo de jóvenes que se disponían a ofrecer un concierto de rock en el Zócalo de Tejalpa, Morelos. El abuelito amenazó con un machete a cuatro jóvenes de la banda llamada Velóchet y reprochándoles que los mariachis son mejores que ellos.

En la grabación se puede apreciar como el hombre se encuentra enfadado y dijo que el mariachi era mejor “esas músicas pendejas”. Aunque uno de los músicos callejeros intentó calmarlo todo cambió cuando el anciano se sacó el machete que llevaba enganchado en el pantalón.

“¡A chingar a su madre, bola de guangos! Yo soy ranchero, pobre y humilde. Esta música es pendeja, yo agarro, voy a Garibaldi, me llevo 50 mil pesos, me los gasto. Hasta las 6 de la mañana con pura botella y mariachi, no chingaderas”, se quejó el anciano.