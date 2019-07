¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

Una joven de 17 años decidió compartir gran parte de su álbum fotográfico con los usuarios de redes sociales; en él mostró gran parte de su infancia vivida junto a sus 4 hermanos y a su madre que se dedicaba a drogarse.

"Esta soy yo a los 18 meses", comenzó la joven oriunda de Idaho, con una estremecedora postal; ella cuando era bebé, sobre una cama sucia y llena de drogas.

¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

"Sí, esas son agujas en la ventana y sí, así es como se veía toda la casa. #druggymomlife", dijo.

La jovencita que comienza su etapa como mujer madura, no niega la vida que llevó; pese a lo que su madre hacía en aquella época, mientras tan solo era una bebé recién nacida. Es por ello que decidió compartir gran parte de su vida con las personas que la siguen en redes sociales; así que comenzó.

Luego de observar la imagen en donde ella aparece de bebé, se presenta otra en la que se muestra a su hermana, quien entonces, era una niña pequeña, se tambaleaba sobre un piso cubierto de ropa sucia y basura, mientras que una tercera foto, enseña la cocina de la familia con alacenas llenas de "más píldoras que comida".

¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

"Por extraño que parezca, me encantan estas fotos [...] ¡Simplemente me recuerda lo lejos que he llegado y lo que puedo lograr!".

Incluso después de muchos años logró perdonar a su madre; aunque eso no fue del todo fácil; pues no lograba entender porqué tuvo que vivir esa infancia; de hecho, no supo que ella estaba enferma hasta que transcurrieron largos años en los que logró dar por hecho que su madre necesitaba ayuda.

"'Ambos han fallecido por desgracia. Mi padre no era un adicto. Mi madre luchó contra su adicción hasta el día en que murió".

¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

¡ATERRADOR! Joven difundió escalofriante álbum familiar (FOTOS)

Sin embargo, hubo una familia que la adoptó y le dio calidad de amor, cariño y cuidados; por lo que, de manera drástica, ella siente la situación mejoró. Sin embargo, confesó que aún sufre de trastorno de estrés postraumático y ansiedad.

Sigue leyendo: Colombia: Fotógrafo que cubría caso criminal, se enamoró de la asesina

"¡Soy una sobreviviente, estoy a punto de ir a mi último año de secundaria! ¡Tengo un novio súper asombroso y un fondo para la universidad establecido!".

Da clic en la estrella de google news y síguenos.

Con información: Reddid.