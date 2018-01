5 tips para ligar en Internet

A través de aplicaciones como Tinder, en las redes sociales y en las páginas de citas puedes conocer a muchas personas interesantes con las que podrías tener un encuentro real.

Un portal Web en España realizó una lista con 5 consejos infalibles para que esa cita sea todo un éxito, ¡presta atención!

Muestra interés

Pregúntale sobre sus gustos, pasiones e inquietudes. Si deseas quedar bien, puedes elogiar sus logros, sin ser exagerada, y no olvides hablar de ti, ya que es importante que te conozca.

Sentido del humor

Este punto es muy importante. Puede que en el chat todo sea más fácil con los emojis y los memes, pero en persona es otro asunto. Si consigues que se ría contigo en la cita, será más fácil para los dos.

.

Evita ser encajoso(a)

Es importante no prolongar las conversaciones, sabrás cuando un tema ya no da para más. Se trata de que tenga ganas de verte otra vez.

No seas impaciente

Aunque platiques con él o ella por dos días seguidos, después podría tener cosas que hacer y se tardaría en leer tus mensajes. No inventes cosas en tu cabeza que no son, pero si no te contesta en unos días, dile adiós y busca a alguien más, no te preocupes.

Sé simpático(a)

Es importante mostrarle que te gusta, pero no demasiado porque podría asustarse, recuerda que en un inicio todo es muy casual y el tiempo dirá si se convierte en una relación seria.