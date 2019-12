2019: El AÑO OVNI; gobierno de Estados Unidos reconoce que investiga el tema

El 2019 fue un año de importantes revelaciones sobre el fenómeno Ovni.

La revelación de que el Pentágono de los Estados Unidos investigaba activamente el fenómeno Ovni fue menos sorpresiva que el hecho de que realmente nunca dejó de hacerlo a pesar de haber declarado públicamente tener un interés nulo en los objetos. La salida a la luz de este programa vino acompañada de una serie de videos sobre estos Ovnis.

Este año 2019 el tema del fenómeno Ovni fue igualmente activo en Washington donde las conversaciones sobre este tomaron un tono más legítimo tras el cambio a políticas sobre su discusión, así como el inicio de reuniones oficiales sobre el fenómeno que culminaron con un acuerdo para investigar el tema.

De igual manera se le dio un enfoque más serio al tema en las fuerzas armadas estadounidenses, donde la Marina por ejemplo reveló a la prensa estar trabajando en nuevas guías para que su personal activo pueda reportar encuentros con Ovnis apropiadamente.

Es importante aclarar que si bien coloquialmente el término Ovni remite a un vehículo de origen extraterrestre en realidad hace alusión a un objeto cuyo proceder y función es completamente desconocido. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este 2019 estar informado sobre el tema y aunque el mandatario afirmó no creer particularmente en la existencia de estos objetos indicó que son investigados bajo el enfoque de ser una amenaza para la seguridad nacional.

Te puede interesar: Insólito: jóvenes crean el Museo de la Resaca y esto es lo que exponen

Por último el tema Ovni tuvo un gran impacto este año 2019 en el internet y las redes sociales debido a un grupo de Facebook que bajo la premisa “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” invadió sin éxito la legendaria base norteamericana en búsqueda de liberar a los supuestos alienígenas cautivos en su interior.

Si bien este 2019 no fue el año en que el gobierno de Estados Unidos soltó la sopa sobre todo lo que sabe del fenómeno Ovni si fue un año de importantes revelaciones que estamos seguros se profundizarán a medida que avance el 2020. ¿Será este, por fin, el año en que hagamos contacto?.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana