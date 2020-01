Under Armour presenta su nuevo concepto de calzado deportivo todoterreno

Under Armour tiene por principal objetivo atraer a los atletas que entrenan en múltiples superficies, por medio de su nuevo modelo de tenis, el Under Armour HOVR Summit, el cual está diseñado partiendo de tenis para correr, poniendo el estilo característico de la marca estadounidense y la capacidad de agarre en casi cualquier superficie.

innovador sistema de amortiguación

La plataforma encargada de amortiguar los pasos se denomina Under Armour HOVR, y es tecnología exclusiva de Under Armour, pensada en proporcionar la mejor experiencia de amortiguación y retorno de energía posible. Presentada en 2018, la tecnología HOVR debutó en dos modelos tenis para correr, UA HOVR Sonic y Under Armour HOVR Phantom, pero actualmente también se encuentra en otros modelos de Under Armour pensados para más actividades además de correr.

Los HOVR Infinte se lanzó desde el 20 de diciembre, y se trata de los tenis con inclinación todoterreno de Under Armour sobre la plataforma HOVR, con la intención de poder entrenar en distintos entornos, donde no necesariamente haya una pista o pavimento.

Amortiguación ideal y retorno de energía en los HOVr

La tecnología de Under Armour se hace presente en el nuevo diseño de doble sección en estos tenis, complementado con una suela super resistente y con protección para talón firmada por Michelin, característica que le dota de una estructura más robusta y resistente.

Por su parte, el sistema de ventilación en los tenis HOVR es tan avanzado que permite que los pies se mantengan frescos, aún al correr y sin importar el terreno en el que se encuentren, gracias a los materiales de alta calidad que también brindan protección.

Esta tecnología propia de Under Armour permite que los pies y articulaciones estén protegidos en los momentos de mayor impacto, permitiendo tener una amortiguación ideal, mientras que el retorno de energía evita el desgaste prematuro y el cansancio repentino por sobre esfuerzo del corredor.

Under Armour HOVR Summit

TE PUEDE INTERESAR: Nueva máquina es capaz de purificar agua sucia en minutos

El estilo robusto de los tenis Under Armour HOVR Summit invitan a aventurarnos en senderos y terracería, correr en nuevos caminos y disfrutar de rutas fuera de lo común con el mejor agarre y amortiguación existente en el mercado.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.