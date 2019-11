Tips para impulsar tu productividad y estructurar una rutina

Si bien para algunos la palabra rutina podría ser sinónimo de aburrido, en realidad, llevar una estructura en el día, en la escuela o en el trabajo, nos permite alcanzar nuestros objetivos con mayor facilidad; establecemos prioridades, nos hacemos más eficientes en la ejecución de tareas y en consecuencia aumentamos nuestra productividad, por lo tanto, el día de hoy te compartiremos 10 rutinas poderosas que te llevarán a donde tú quieres.

Conoce tus tiempos

¿Quién no ha escuchado la típica frase de: ‘a quien madruga, Dios lo ayuda’? Nos han vendido la idea de que todas las personas exitosas se levantan entre las 4 y 5 de la mañana, pero en realidad hay gente exitosa que se levanta más tarde.

Todo es cuestión de conocer tu ritmo circadiano; tu cuerpo te avisará a qué hora dormir, levantarte, comer y hasta ejercitarte. Si eres más productivo por las noches, no tiene caso que te levantes muy temprano por las mañanas.

No utilices tu celular durante la primera hora del día

Esta ‘rutina’ parece muy específica, pero se debe a que, de acuerdo con el experto en desempeño cerebral Jim Kiwik, mirar el celular durante la primera hora del día sugestiona a nuestro cerebro y lo entrena para distraerse por la liberación de dopamina que obtenemos de los aparatos electrónicos, como resultado tu productividad se ve afectada durante el resto del día.

Desayuna

Desayunar te brindará la energía necesaria para comenzar el día, pero escoger los alimentos adecuados te ayudarán incluso a mejorar tu concentración y memoria, así que en lugar del pan dulce, los refrescos o zumos de frutas, opta por los huevos, smoothies verdes, café u otras opciones saludables.

Muévete

En general, la actividad física es muy benéfica para el cuerpo, pero hacerlo incluso antes de desayunar te ayudará no sólo a desestresarte y aclarar tu mente, sino que combatir la flojera y las ganas de perder el tiempo (procrastinar).

Medita

La meditación no sólo es recomendada para aquellos que sufren de alguna enfermedad mental como la ansiedad, sino que para cualquiera que necesite relajarse, mejorar su concentración y vivir en el presente.

Haz afirmaciones

A veces olvidamos o ignoramos cuán poderosas son las palabras, y aunque para algunos pueda sonar un poco loco, comenzar el día afirmando algo tan simple como: “Hoy será el mejor día”; puede hacer toda la diferencia.

Las afirmaciones liberan “neuronas de pensamiento positivas” y de acuerdo con Har Elrod, en su libro ‘The Miracle Morning: The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life (Before 8 AM)’:

“Cuando diseñas y escribes activamente tus afirmaciones para estar alineadas con lo que quieres lograr y con la persona que necesitas ser para lograrlas, y te comprometes a repetirlas diariamente (idealmente en voz alta), inmediatamente generan una impresión en tu subconsciente".

"Tus afirmaciones pueden transformar la forma en la que piensas y hacerte sentir que puedes superar tus creencias y comportamientos limitantes y reemplazarlos por los que necesitas para triunfar”.

Lee

Los beneficios de la lectura son infinitos, pero en pocas palabras podemos decir que ayuda a desarrollar nuevas ideas y perspectivas, reducir el estrés, ampliar tu conocimiento e incluso mejorar algunas funciones cerebrales como la memoria, concentración y atención.

Si consideras que ‘no tienes tiempo’, si cumpliste la segunda rutina y no utilizaste tu celular durante la primera hora del día, fácilmente podrás utilizar 10 minutos para leer algún libro.

Agenda tu tiempo

Esta es la base para llevar una estructura de tu día y establecer prioridades. Arma un calendario, decide qué harás este día y ve tachando tu lista de pendientes.

Vístete para triunfar

Imagina que trabajas desde casa, ¿qué ganas tendrás de hacer las cosas, si te la pasas todo el día en pijama? Aunque suene increíble, si nos gusta cómo nos vemos, no sólo mejoramos nuestro estado de ánimo, sino que aumentamos nuestra seguridad y la proyectamos de una manera más fácil. Así que no lo pienses dos veces, vístete para el éxito.

Practica la gratitud

¿Qué tan seguido agradeces por las cosas que tienes o que te suceden?, ¿por un buen día?, ¿por llegar a casa y tener la comida preparada?, ¿por hablar con tus padres o ver a tus amigos?

Diversas investigaciones han encontrado que las personas que invierten 5 minutos de su día para escribir las cosas por las que se sienten agradecidas, aumentan su sentido de bienestar un 10%. ¿Y esto qué tiene que ver con la productividad? Fácil, ese sentido de bienestar mejorará tu ánimo y te impulsará a ser más productivo.

