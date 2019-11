TEN10 el proyecto que trabaja con masoterapeutas ciegos. (Foto cortesía TEN10)

No por nada dicen que cuando se quiere se puede y que uno llega hasta donde uno, y que no importa si vamos a un lugar que no es nuestro país si tenemos todas las ganas de llegar a nuestro objetivo.

Integrandores de TEN10

Un claro ejemplo de ello son las cuatro creadoras de TEN10 quienes son de diversas partes del mundo ( Venezuela, Polonia y España) y con todas las fuerzas de emprender escogieron México para poder hacer realidad su sueño.

Este proyecto que ahora es posible le da trabajo a masoterapeutas ciegos quienes te realizan un masaje desde la silla de tu oficina (o si prefieren yoga, meditación o taichí), el cual tiene una duración de diez minutos.

Además de ser socias son grandes amigas, en donde la pionera del proyecto fue María Gómez, quien es amante de los masajes y pensó en crear TEN10 tras el ritmo acelerado que se vive en la Ciudad de México.

Respecto a las otras integrantes y emprendedoras, Adriana Rodrgio es quien lidera las estrategias y es coach, quien junto con María Gómez, emprendieron hace 10 años Grupo Axius, una consultora de responsabilidad y sostenibilidad.

Integrantes de TEN10. (Foto cortesía TEN10)

Por qué es distinto TEN10

Posteriormente la creadora de TEN10 le hizo una invitación a Martyna Orman, quien es licenciada en Fisoterapia, a que se uniera al proyecto; ella invitó a la última integrante: Yulene de Arbeloa, quien e acuerdo a la página TEN10 es la yogui que todos aman.

Este servicio es distinto puesto que tiene una duración de 10 minutos y es un negocio inclusivo porque contrata a masajistas ciegos, quienes tienen un mejor tacto, y de igual forma contrata a madre solteras, jóvenes y adultos mayores que no tienen la oportunidad de estar en un tipo de trabajo.

Seguramente ante todo esto te preguntarás por qué dan el servicio en las oficinas y no en el lugar como se acostumbra; María Gómez explica el por qué.

“Empezamos a ver dónde vender nuestros servicios y llegamos a la conclusión de llevarlos a oficinas porque al final del día ahí hay estrés e insatisfacción laboral. En México el 75% de las personas sufren estrés en su empleo”, explicó.

TEN10 llega a las oficinas. (Alternativa: con ropa puesta)

Cabe mencionar que TEN10 además de ir a oficinas, brinda sus servicios a eventos deportivos, corporativos,culturales y sociales.

Finalmente en entrevista para Entrepreneur, las cuatro integrantes explicaron que son felices en México por su gente y “sobre todo nos impacta la alegría de los mexicanos;la comida, que hay tantos lugares para visitar y que es un país lleno de oportunidades”.

