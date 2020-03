Submarinos controlados por IA son desarrollados por la marina estadounidense

El proyecto llamado CLAWS, está dirigido por la Oficina de Investigación Naval, la cual es responsable de los programas de ciencia y tecnología de la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

IA capaz de controlar armas letales

Los documentos presupuestarios descubiertos por New Scientist describen a CLAWS como un "sistema autónomo de armas submarinas no tripuladas" que podría instalarse en robots submarinos como el vehículo submarino Orca desarrollado por Boeing. la cuales pueden estar armadas con 12 tubos de torpedos que podrían ser controlados por CLAWS sin ninguna intervención humana.

"Extenderá clandestinamente el alcance de grandes UUV [vehículos submarinos no tripulados] y aumentará las áreas de misión a efectos cinéticos", se lee en los documentos.

CLAWS se reveló por primera vez en 2018 como un intento de "mejorar la autonomía y la supervivencia de vehículos submarinos no tripulados grandes y extragrandes", sin embargo, hasta ahora no se había mencionado la capacidad de las armas, según New Scientist.

Armas letales autónomas

Los documentos del presupuesto revelan que a CLAWS se le han asignado 26 millones USD este año y otros 23 millones para el siguiente, y se sabe que se utilizarán para desarrollar la idea en un prototipo de submarino funcional.

Stuart Russell, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de California, quien describió CLAWS como un "desarrollo peligroso", explicó: "Equipar un vehículo submarino totalmente autónomo con armas letales es un paso significativo, y uno que corre el riesgo de una escalada accidental de una manera que no se aplica a las minas marinas".

Los científicos chinos esperan desplegar submarinos militares no tripulados en los océanos del mundo a principios de la década de 2020, aunque la decisión final sobre si atacar aún será tomada por los comandantes, por ahora los desarrollos sugieren que se está abriendo un nuevo frente en la carrera armamentista de la IA en el mar.

La prisa por desarrollar armas submarinas autónomas y letales se está convirtiendo en una preocupación creciente para activistas como la Campaña para detener a los robots asesinos , que ha atraído el apoyo de luminarias tecnológicas como Elon Musk de Tesla y Mustafa Suleyman de Alphabet, están respaldados por el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maasban, quien instó a los estados a "prohibir las armas totalmente autónomas, ¡Antes de que sea demasiado tarde!".