Sin miedo a emprender después de los 50, Ruth Reséndiz lo consiguió

Emprender siempre es una buena opción, para mucha gente no es indispensable la edad, sin embargo muchos tienen miedo de hacerlo, tal es el caso de las personas de más de 50 años, peor la realidad es que si se puede y Ruth Reséndiz creadora de Ipstori lo sabe ¡ella lo consiguió!

Reséndiz es la creadora de Ipstori, una emprendedora del "Spotify de las historias", con el cual quiere que todo mundo lleve la literatura en su celular, pero en el camino del emprendimiento tuvo que superar varios retos.

En 2018 disminuyó la población mayor de 18 años que lee algún material considerado de 84.2% en 2015 a 76.4% en febrero de 2018, según información del INEGI, por lo que Reséndiz pensaba en iniciar con una pequeña editorial digital y al darse cuenta de que “no tenía todos los ingredientes, decidió darle un giro a su emprendimiento y desarrollar su plataforma.

“Nosotros queremos llegar justamente con los que no leen, pero sin darse cuenta siempre lo hacen, por ejemplo, en las historias de Facebook y Twitter”, expresa Ruth en entrevista con Entrepreneur en español.

De esta manera surge Ipstori, es una aplicación de breves relatos que se pueden leer en uno, tres, cinco o siete minutos, las cuáles se encuentran enmarcadas en nueve diferentes categorías.

Claro que al emprender ha todo ha sido facil, ya que se ha enfrentado a varios retos. Aunque el proyecto que inició a gestarse desde hace tres años y finalmente se presentó formalmente en este año 2019.

“Iniciar de empresaria a los 53 años da mucho miedo porque me estoy jugando mi patrimonio y no es que yo sea una jovencita. Hay veces en las que, si me duele no tener la energía de una mujer de 30, además por lo mismo de edad cargo con muchos prejuicios, por ejemplo: los del patriarcado”, explica.

Consejos de Ruth Reséndiz para emprender después de los 50 años

Quitarse la vergüenza de “híjole voy a incomodar, no voy a agradar, me voy a ver mal”. Nunca dejar de ser amables, es muy importante independientemente del género. Rodéate de mujeres, crea sororidades en tu casa o en tu oficina.

