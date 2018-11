Silicon Valley, la cuna de la innovación del mundo

Era el año 1971 cuando el periodista Don Hoefler acuñó el nombre para una de las ciudades que ya veía su futuro como una de las cinco economías más importantes del mundo: Silicon Valley.

Situándose al sur de San Francisco en Estados Unidos, Silicon Valley brilla no solo por su gran crecimiento de startups al paso de los años, sino por los grandes personajes que ahí han plasmado sus grandes obras que ahora dominan un gran porcentaje del capitalismo en el planeta.

Nombres como Mark Zuckerbeg, Larry Page, Bill Gates , Steve Jobs entre otros, han hecho de esta ciudad la cuna de la innovación.

El solo hecho de que el 51% de los trabajadores hablan dos idiomas pinta un indicio de lo preparados que son sus habitantes y lo comprometidos que se tornas respecto a proyectos ya que nacen cerca de 500 startups cada mes de las cuales a pesar de su gran posibilidad de crecimiento, solamente 1 se alza como victoriosa puesto que la competitividad es muy alta, de ahí que cada proyecto debe contar obligatoriamente con innovación.

Los ejecutivos llegan ganar más de 250 mil dólares anuales pero cabes mencionar que las empresas son muy exigentes e invierten mucho en innovar para abarcar cada vez más mercado.

En Silicon Valley no solamente nacen proyectos locales sino que un gran número provienen del resto del mundo en busca de establecerse en la tierra prometida.

La esencia de la ciudad radica en las siguientes caraterísticas:

Los emprendedores que se lanzan a la incertidumbre del éxito de su proyecto lo hacen y si fracasan lo vuelven a intentar y es gracias a la adecuada economía que les rodea así como el hábito de aprendizaje constante.

Uno de los eventos más importante en Sillicon Valley es el World Cup Tech Challenge que tiene como finalidad el mejorar la atención que se le brinda a pacientes con enfermedades crónicas. Se realiza en campus de Microsoft.

Tal como una de las economías más importantes a nivel mundial, también es una de las más competitivas y es por ello que todos tiene al tiempo en un altar lo que los hace actuar al instante, pensar bien pero actuar mejor para evitar que la competencia se quede con todo el mercado.

Los emprendedores en Silicon Valley están al tanto de las mejoras en la tecnología ya que ellos son parte de la tendencia que ve nace el mundo. Usan todos los recursos tecnológicos a su favor para innovar en sus proyectos y obtener una ventaja competitiva.

"Only sky is the limit"