Si eres emprendedor estas aplicaciones te servirán ¡Muchísimo!

Día a día hay meta que muchas personas se ponen y una de las más recurridas es el volverse un emprendedor, sabemos que en ocasiones lograrlo recae en mucho esfuerzo, largas horas de trabajo y planificación de estrategias para asegurar el éxito en ese proyecto de negocio en el que se pone el alma para que camine, y hoy por hoy hay diversas aplicaciones que nos muestra GetNinjas las cuales te ayudarán a optimizar el tiempo y actividades como emprendedor haciéndote la vida mucho más fácil en este largo camino.

Las aplicaciones son de gran utilidad a la hora de emprender

A veces la creatividad y el entusiasmo no lo es todo para lograr ser un emprendedor exitoso, habrá golpes de suerte seguramente en muchos casos, pero la constancia y el trabajo diario son los que forjarán con el tiempo el éxito continuo, a continuación te dejamos las siguientes aplicaciones que te serán de gran ayuda, siendo tu mejor aliado en cada paso hacia grandes logros.

APLICACIONES DE GRAN AYUDA A EMPRENDEDORES

GetNinjas

Si tu negocio se enfoca en trabajos como carpintería, plomería, banquetes, albañilería, construcción, animación de eventos o similares, esta aplicación te ayudará a encontrar clientes. Con tecnología de geolocalización, la app te avisa cuando una persona cerca de ti requiere del servicio que tú ofreces, por lo cual te funcionará como un medio efectivo y práctico para ofrecer tus productos y servicios.

Workana

Durante las primeras etapas de tu emprendimiento te encontrarás con diferentes tareas que tal vez no dominas, pero son indispensables para operar, como la contabilidad, facturación, marketing o el diseño de un sitio web. Contratar freelancers es la forma más práctica de contar con un profesional que se haga cargo de estas tareas puntuales, sin la necesidad de integrarlo de manera permanente a tu equipo de trabajo. Workana es un marketplace en donde puedes encontrar este talento de manera sencilla y práctica.

Kompás

Un negocio que deba crecer necesita capital, y una de las formas más usuales de acceder a recursos financieros es a través de un crédito para tu empresa. Para mantener tus finanzas sanas y mejorar tu historial crediticio, esta aplicación será tu mejor aliada. Kompás te permite saber cuál es tu score en el buró de crédito, el estado de tus deudas (como tarjetas o hipotecas), y las fechas de pago, por lo que tendrás toda la organización de tus finanzas en un solo lugar.

Un emprendedor debe sacar el máximo provecho de las herramientas que estén a su alcance

iZettle Go

Para atraer a más personas y no perder posibles clientes por no aceptar métodos de pago distintos al efectivo, una buena herramienta es iZettle Go. La app funciona como una terminal de punto de venta con la cual podrás aceptar pagos con tarjeta, para no perder a ningún cliente. Además, puedes crear tu catálogo de productos en la misma aplicación para llevar un mejor control y registro de ventas.

Un emprendedor debe tener muy en cuenta que las aplicaciones no son una moda sino una gran necesidad y de paso una tendencia en la sociedad para adquirir conocimientos y aprendizajes a nuestro día a día y lo mejor, su uso está diseñado para facilitarnos la vida.

