Shark tank México está listo para apoyar emprendedores en su quinta temporada

Se estrenó la quinta temporada de Shark Tank México por medio de Sony Chanel y los ya famosos ‘tiburones’, el equipo de inversionistas compuesto por Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera Aspra, pero también se integran como invitados otros ‘tiburones’ con bastante experiencia en el mismo programa de Colombia, Mauricio Hoyos y Andrea Arnau, así como Ana Victoria García, quien estuvo en la primera temporada de Shark Tank México y ahora está de vuelta.

Shark Tank México apoya a los emprendedores

La idea principal de este programa televisivo es apoyar el emprendimiento de los mexicanos, quienes buscan convencer a los tiburones para que inviertan en sus empresas o proyectos y así lograr desarrollarlos. En esta quinta temporada de Shark Tank México, se hará un homenaje al empresario Jorge Vergara, quien falleció en 2019.

Por su parte, Rodrigo Herrera, uno de los ‘tiburones’, explica que al hacer negocios es imperativo tener la cabeza fría y dejar las emociones de lado, pero nunca perder de vista la pasión para emprender un proyecto. Rodrigo Herrera se dio a conocer en 1996, cuando inició su empresa farmacéutica llamada Genomma Lab, la cual le ha llevado a crear un imperio que actualmente engloba más de 60 marcas.

Herrera también señala que no se debe pensar en el dinero a la hora de querer trabajar en un negocio nuevo, ya que quienes buscan convertirse en millonarios, son los que fracasan en el intento o, en el mejor de los casos, los que generan menores ganancias.

Shark Tank México, cuna de emprendedores

Otro consejo que aporta Rodrigo Herrera es que cuando se le presenta un nuevo proyecto toma en cuenta tres aspectos fundamentales, primero, el tamaño de la categoría del negocio y su posibilidad de crecer, en segundo lugar, la especialización de los emprendedores en cuanto a números y fabricación del producto, por último y recalca que es el aspecto más importante de todos, la actitud.

Otro de los ‘tiburones’ quedan consejos es el empresario Arturo Elías Ayub, quien asegura que existe un gran crecimiento en el emprendedurismo de los jóvenes, quienes están ideando nuevos negocios con mucho potencial, y espera que ese deseo por tener sus propias empresas no sea con la intención de volverse millonarios.

Según explica Elías Ayub, la motivación debe ser crear un producto o servicio que les apasione, lo que llevará a dar empleos, hacer las cosas bien para también hacerle bien a muchas personas; que sea algo que resuelva algo que necesitaba resolverse.

Se estrenó la quinta temporada de Shark Tank México

TE PUEDE INTERESAR: Leonardo Wehe el ‘tiburón’ más joven te da consejos sobre emprendimiento

Pero también explicó que hay una debilidad generalizada en la que deben trabajar los jóvenes y es aprender más sobre números y dice que no es posible aspirar a tener un negocio si no saben hacer un balance y un estado de resultados, por lo que si no se saben de memoria el de su empresa, será muy complicado alcanzar un a meta.