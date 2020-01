Robots vivientes, la nueva creación científica

Científicos de la Universidad de Tufts han creado biorobots que cuentan con un tamaño de apenas medio milímetro y están constituidas por cientos de células vivientes, la cuales se desplazan según sus creadores determinen, según detalla la publicación científica especializada, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Robots creados a partir de células de rana

Los micro robots vivos se crearon usando células del corazón y la piel de ranas africanas, y diseños estructurados por una supercomputadora que llevó a cabo miles de simulaciones para tratar de adivinar el comportamiento de los robots.

Con esta creación se incluye una nueva clasificación en materia animada, ya que por su composición no son completamente robots, ni son organismos tal cual, lo que seguramente provocará muchos debates entre biólogos y también entre filósofos para volver a llevar a cabo el replanteamiento de las definiciones de vida y robot.

Robots hechos con células

“Aunque los biobots están hechos con células de rana, estos no tienen forma de rana ni actúan como una rana; son sólo un modelo escalable para crear nuevas formas de vida funcionales", aclaró el científico Michael Levin, quien fuera parte del desarrollo de los robots biológicos.

Estos pequeños robots vivos abren la puerta a un universo de posibilidades, ya que podrían programarse para llevar a cabo tareas como hacer la búsqueda de sustancias peligrosas, contaminantes radiactivos, recolección de microplásticos en los mares además de poder desplazarse dentro del cuerpo humano.

Una de las características más impresionantes de estos robots vivos es su capacidad para repararse por sí mismos, además de ser completamente biodegradables al estar compuestps de células vivas, por lo que no causarían ningún daño a la vida marina en caso de ser ingeridos, situación que podría incluso beneficiar la situación ecológica.

Diseño hecho por una supercomputadora

Estas innovaciones tecnológicas robóticas pueden revolucionar la industria, el cuidado del planeta y muchas industrias, sin embargo, el uso de esta tecnología puede ser peligroso si se lleva a cabo de forma inadecuada.

