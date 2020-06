¿Quieres realmente tener éxito como emprendedor? la innovación es la clave

Todos alguna vez hemos tenido el deseo de volvernos todo un emprendedor, tenemos ideal, muchas tal vez pero te has preguntado ¿a qué se debe que no lleves a cabo ese negocio que tanto te imaginas? la respuesta tal vez sea una que se repite indeterminado número de veces: no creemos que vaya a funcionar.

Muchos emprendedores o que están camino a serlo, señalan que no se atreven a hacer realidad su idea de negocio, al indicar que consideran que ‘ya existe algo así’ ‘que se parece a’ o simple y sencillamente creen que no funcionará, pero realmente las ideas que van de la mano de la innovación, tienen asegurado el éxito.

Aunque los emprendedores estén llenos de ideas deberán aterrizarlas con métodos innovadores para alcanzar el éxito

Sin duda la creatividad es vital al momento de tener en la mira un negocio que nos permita desarrollarnos como emprendedores, ¿cuántas veces una simple idea escrita en cualquier pedazo de papel es tan solo el inicio de lo que es una gran empresa años después? Pero debes tener en cuenta que si bien es esfuerzo y trabajo diario son de gran importancia, dedicar tiempo a buscar la forma de innovar tu negocio o propuesta de negocio es indispensable.

La importancia de sumar la innovación como emprendedor

La innovación sin duda se encuentra en la raíz de la creación de cualquier negocio que comienza el emprendedor, sin embaro capacidad para innovar va siempre de la mano con la habilidad para emprender y esto se va aprendiendo sobre la marcha.

Los beneficios que te traerá a tu negocio como emprendedor valerte de la innovación son muchos tales como:

Tendrá mejores proveedores

Los clientes serán más leales

Atraerá gente más talentosa a la empresa

Tu negocio o empresa crecerá en ingresos

Promoverá un cultura de adaptación al constante cambio

Crecerá la velocidad para que aproveches las oportunidades

Te rodearán buenos aliados estratégicos para hacer negocios

Así que como emprendedor ten siempre que deberás echar mano de la innovación para encaminarte al éxito, debido que actualmente no existe otra forma de asegurar que tu negocio vaya para arriba, así que lo primero que debes hacer luego de estar conciente de lo necesario que es innovar deberás tener en cuenta lo siguiente:

El primer paso es definir la estrategia de innovación, de forma que tu empresa tenga claro dónde desea innovar, después deberás definir los procesos de innovación que te ayudarán y a tu equipo a lograr sus metas y las métricas que usará para evaluar los resultados de cada proceso, tomará tiempo ver las mieles del éxito pero a base de retos diarios, días no tan buenos, llegará el crecimiento y estabilidad que estás buscando.

Video tomado de YouTube

Emprendetube