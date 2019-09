¿Qué necesito para lanzar una startup exitosa? Sólo 4 cosas

Todos queremos lanzar un negocio y ser exitosos desde el primer momento, no obstante, esto no siempre es posible y se requiere de mucho esfuerzo, dedicación y creatividad para lograr ver los resultados que deseamos. Si tú estás emprendiendo este camino, definitivamente necesitas continuar leyendo.

No existe una fórmula mágica ni un “a,b,c” del éxito, sin embargo, sí podemos hablar de ciertos ‘ingredientes’ que sí o sí necesitas tener para incrementar las posibilidades de que tu empresa sea exitosa, por ejemplo: flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio.

A nadie le gustan los cambios (hay sus excepciones), son incómodos y nos hacen movernos de lugar, no obstante, son la oportunidad perfecta para innovar y hacer algo diferente. De igual forma, la flexibilidad te ayudará a ver un campo mucho más amplio de oportunidades y considerar cosas que nunca creíste posibles o probablemente nunca pasaron por tu mente.

¿Qué necesito para lanzar una startup exitosa? Sólo 4 cosas

Sin embargo, hay muchas cosas más por implementar, y de acuerdo con el método Modern Agile, estas son las 4 cosas que necesitas para lanzar una startup exitosa.

Ayuda a la gente a crear o lograr cosas impresionantes

Recuerda que los tiempos han cambiado y ahora lo que verdaderamente importa es que te enfoques en las personas y lo que pueden llegar a hacer con tu producto. ¿Para qué les sirve?, ¿qué pueden hacer con él?, ¿qué lograrán o en qué se pueden convertir con él? Eso sí, para lograrlo, necesitas que toda la cadena implicada en el producto disfrute de él.

Seguridad ante todo

No temas cometer errores y más importante aún, que tu equipo no tema cometerlos. Tal y como dice Jeff Bezos, “si decides que harás solo las cosas que sabes que funcionarán, vas a dejar muchas oportunidades sobre la mesa”. Atrévete, arriésgate y prueba cosas nuevas todos los días.

Te puede interesar: Emprendedores exitosos revelan cuál es el SECRETO para triunfar

¿Qué necesito para lanzar una startup exitosa? Sólo 4 cosas

Experimenta y aprende rápido

No hay manera de aprender si no es experimentado y no hay forma de mejorar si no aprendemos de nuestros experimentos, así que este debe de ser tu ciclo infinito, no obstante, recuerda que en el mundo actual las cosas se mueven rápido, así que no pierdas tu tiempo, aprende y aplica lo aprendido.

Mejora continua

Todo está en constante movimiento y tal y como se dijo en el punto anterior, este movimiento es rápido. No puedes darte el lujo de no mejorar constantemente, pues de lo contrario no estarías cumpliendo con el primer punto (ayudar a las personas a crear o lograr algo impresionante a través del valor que les aportas), y no puedes hacerlo ‘lento’, pues no serías competencia.

Necesitas valorar cómo aportar más valor de la forma más rápida, así que tendrás que dividir las “grandes cantidades de valor” y hacerlas pequeñas para entregarlas de forma más rápida y ágil.

Fuente: Entrepreneur

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.