Profesiones que se convertirán en las más importantes del futuro

No cabe duda que dentro de poco veremos desaparecer varias de las profesiones que hoy en día existen, pues con el desarrollo de la tecnología, el crecimiento de las ciudades y la modernización de la sociedad, cada vez contaremos con más recursos para modificar los procesos y hacer nuestro trabajo más fácil.

No obstante, con la innovación, la generación de nuevos empleos también será inevitable y no sólo veremos surgir gran variedad de nuevas profesiones, sino que algunas que parecieran no ser tan importante ahorita, lo serán en un futuro. ¿Te imaginas de cuáles hablamos? A continuación te los enlistamos.

Desarrolladores de software

Para continuar nuestro crecimiento en el área de automatización de procesos y creación de plataformas visuales, los expertos en programación y lenguajes informáticos jugarán un papel muy importante.

Analistas de BigData

Para tomar decisiones más efectivas y productivas en las empresas e instituciones, los “científicos de datos” se encargarán de analizar la información de bases de datos como Hive y Headoop.

Ingenieros ambientales

Los ingenieros ambientales resultan imprescindibles para la protección de los ecosistemas y para asesorar a las industrias para reducir su impacto ambiental.

Seguridad informática

Dado que toda la información personal e institucional se trasladará a la World Wide Web, serán necesarios expertos que puedan asegurar la protección de datos a través de sistemas de protección, monitoreo y solución de conflictos.

Especialistas en genética y biométrica

Con la modificación genética seremos capaces de prevenir enfermedades que hasta el día de hoy no tienen cura, y con el desarrollo de la biométrica podremos mejorar los sistemas de seguridad, realidad virtual y servicios especializados, a través del reconocimiento facial y otras características estandarizadas de los rasgos biológicos.

Urbanistas

Debido al acelerado crecimiento de las poblaciones, serán necesarios especialistas que planifiquen el crecimiento de las urbes, para mantener el control y lograr que estas crezcan de manera organizada, segura y con el menor impacto ambiental posible.

Gestores en energía alternativa

Dado al impacto ambiental que la generación de energía actual ha ocasionado, será necesarios especialistas que garanticen la recuperación ambiental y el uso responsable de los recursos del planeta.

Diseño de vehículos alternativos

Actualmente contamos con ciertos modelos alternativos a los vehículos convencionales, sin embargo, las ciudades del futuro necesitarán que los sistemas de transporte sean eficientes y amigables con el medio ambiente.

Nanomedicina

Gracias a la revolución tecnológica en la medicina, surgirán nuevas especialidades como: generación de implantes, órganos sintéticos, vacunas para enfermedades que hasta el día de hoy no tienen cura y cognotecnología.

