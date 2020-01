Preparan un innovador método que revolucionará nuestra alimentación ¡Conócelo!

Preparan un innovador método que revolucionará nuestra alimentación, será a través de una tecnología que está implementando Israel en los alimentos, misma que tiene fuertes aspiraciones de cambiar lo que conocemos actualmente como alimentación.

Con esta innovación que busca detener el cambio climático

Ahora Israel mezcló su receta de innovación con su apuesta gastronómica para lograr la creación de productos tales como filetes cultivados o zumos sin azúcar, lo que le permitiría convertirse en una potencia mundial en lo que respecta a las tecnologías de los alimentos, mismas que llegarían a revolucionar la alimentación que hoy conocemos, con esta innovación que busca detener el cambio climático.

Uno de los centros de innovación que cuenta con tecnologías que pudieran ser determinantes para el futuro de la humanidad, se ubica en una ciudad pequeña costera de Ashdod, al sur de Israel y conocida por su puerto y su cercanía a la Franja de Gaza.

Este lugar fue nombrado como The Kitchen -la cocina, en español, sin embargo esta no cuenta con hornos, en lugar de ellos hay laboratorios, no hay chefs, sino científicos y emprendedores, pero al final lo que crean es lo mismo que una cocina tradicional, es decir comida.

El proyecto The Kitchen crea alimentos desde un laboratorio israelí

"La industria alimenticia está entendiendo que hoy los consumidores se están haciendo más preguntas. Están exigiendo mejor comida, más sana y sostenible, y la principal herramienta para realizar ese cambio es la tecnología", indicó Jonathan Berger, CEO y fundador de The Kitchen.

Dicha incubadora de tecnología en los alimentos recientemente cumplió cinco años, la cual es parte del Grupo Strauss, que es la segunda empresa gastronómica más grande del Israel, la cual además recibe una importante financiación de la Autoridad de Innovación de por parte de aquella nación.

