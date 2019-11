Premio Impulso 2019: Conoce a los ganadores

El Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen se vestirá de gala para recibir a los cinco emprendedores de alto impacto que recibirán el PREMIO IMPULSO 2019, estos jóvenes han sido seleccionados por la comunidad Jóvenes en Impulso buscando personajes contemporáneos que están llevando su emprendimiento a otro nivel, cuya aportación no sólo es una idea de negocio, sino también están haciendo aportaciones importantes para la humanidad.

¿Quienes son los ganadores?

VICTORIA MORFÍN

Con tan sólo 17 años de edad, inició junto a su mamá el proyecto Chibi-Book, atendiendo su gran vocación por el cuidado del medio ambiente y preservación de las hermosas bellezas naturales como las de Cozumel, donde Vicky vivía. Chibi Book consistía en la elaboración de libretas hechas con sargazo.

Victoria Morfín.

El impacto mediático fue impresionante, lo que ayudó a Vicky a formalizar mejor sus procesos para poder atender la demanda creciente de personas interesadas en apoyar y adquirir sus productos, gracias a esta difusión, la empresa líder Grupo Regio la contactó y gracias a esta unión nace Sargánico. Ahora Vicky de 18 años de edad enfrenta los retos de llevar una empresa y estudiar al mismo tiempo.

Vicky compartirá su charla: ¿Cómo ser dirigir una empresa a los 18 años y no morir en el intento?

YUSEF JACOBS

Yusef Jacobs tiene una afinidad por la tecnología, el diseño de producto y generar impacto social, lo cual lo ha llevado a crear un fuerte compromiso con el uso de la tecnología para resolver problemáticas sociales.

Durante su segundo año de universidad fundó la empresa VITALUZ, cuyo objetivo principal es proveer un servicio de electricidad con el uso de energía solar a las comunidades que no tienen acceso al servicio de electricidad público.

Yusef Jacob.

Yusef ha sido reconocido con premios como:

Emprendedores 2014, Ciudad de México

Wal Mart’s Sustainable Innovation Contest

Gifted Citizen's Gravita Contest 2015.

New Ventures' Startups Competition and Accelerator Program

EO Ciudad de México 2016

Habitat for Humanity and Village Capital's 2017 México Shelter Tech program.

Además, Yusef fue Miembro de la Sociedad de Empresarios Públicos del Tecnológico de Monterrey y fue seleccionado como una de las 30 promesas 2017 de Forbes.

Yusef Kuri se recibió como Ingeniero Físico por la Universidad Iberoamericana en el 2016.

Actualmente es Fundador CEO y Jefe de Producto de Gravity, empresa que expande la misión de Vitaluz y cuyo objetivo es lograr que todas las familias en el sector no bancarizado y de bajos recursos de LATAM tengan acceso a los servicios básicos que necesitan para desarrollar su máximo potencial.

Yusef compartirá su charla: Haz que el tiempo tienda a infinito

GISELLE MENDOZA

Fundadora y Directora de GECO Technologies, creadora de empresas ecológicas con alto impacto social. El emprendimiento que más destaca es la invención de un bioplástico 100% biodegradable elaborado a partir del desecho de naranja con aplicaciones potenciales en biomedicina, envasado y embalaje, agricultura y alimentos, es un material ecológico y versátil que sustituye a los contaminantes plásticos derivados del petróleo.

A inicios de 2019, fue seleccionada por Silicon Valley Bank en su ‘maestría de emprendimiento’ “Silicon Valley Bank Trek Class of 2019” en Silicon Valley. Con los mejores alumnos emprendedores de universidades como Harvard, MIT, Stanford, Oxford, UC Berkeley, entre otras de gran prestigio, siendo la única representante de las universidades latinoamericanas.

Recientemente, logró el 1er Lugar a nivel Nacional en GSEA Premio al Estudiante Emprendedor, en donde obtuvo el reconocimiento “Innovación” por la originalidad de GECO y le otorgaron la mención honorífica “Make a Mark” por ser la emprendedora distinguida en dejar huella.

Con ello, logró el pase a la Final Mundial del Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) en Toronto, Canadá posicionando a México entre los 7 mejores del mundo, compitiendo contra los mejores estudiantes emprendedores de 56 países en esta competencia mundial con más de 1,700 participantes globales.

Giselle Mendoza.

En ese mismo año, fue nominada al MIT Technology Review's Innovators Under 35 Latam 2018 Awards; se graduó del programa “TrepCamp Advanced Program” en Boston University desarrollando alianzas estratégicas en el ecosistema empresarial y académico de Boston, Massachusetts; y desde entonces realiza frecuentemente estancias emprendedoras en Silicon Valley en el programa “Cuarto Espacio” del Consulado General de México en San Francisco.

Cursó el Semestre i de Economía “Democratizando las Finanzas Públicas” donde realizó investigaciones sobre el “Precio de las emisiones de dióxido de carbono". "Costo social del CO2 vs. Impuestos ambientales” en colaboración con el CIEP, A.C.; sobre “Desigualdad Tecnológica en México.”; e “Impuestos Verdes” acompañada de una Iniciativa de Ley.

Con tan sólo 22 años, Giselle compartirá su charla: La diferencia de ser una emprendedora de alto impacto.

JAVIER LARRAGOITI

Javier Larragoiti es un innovador y emprendedor en bioprocesos. Fue investigador académico en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y actualmente, es Director y Fundador de la compañía XiliNat, empresa reconocida internacionalmente que resuelve problemas ambientales y sociales mediante aplicaciones biotecnológicas.

Antes de su experiencia como emprendedor, trabajó en el departamento de Investigación y Desarrollo en empresas como Unilever, en la Ciudad de México y BASF, en Wyandotte, Michigan, creando productos para la industrias de plásticos y alimentos.

En el 2015 fue contratado por el Laboratorio Weitz de la Universidad de Harvard como investigador para desarrollar aparatos de tecnología de microfluídos para la detección de cáncer y virus en sangre.

Javier Larragoiti.

Javier es egresado de la Universidad Iberoamaricana como Ingeniero Químico y posteriormente realizó una maestría en Ingeniería Bioquímica en la University College London.

En el 2017 fue premiado por la embajada de Estados Unidos como el “Young Leaders of America’s Initiative Mexico” y también fue reconocido como uno de los top 35 Innovadores Menores de 35 por el MIT. Hoy en día es considerado como uno de los 100 líderes en biotecnología en Latinoamérica, como uno de los 10 ecogenios de México y una de las 30 promesas de la revista Expansión.

Javier presentará su charla: Emprender no es un camino en solitario.

FELIPE GÓMEZ DEL CAMPO

Felipe Gómez del Campo es actualmente el Director General de FGC Plasma Solutions, una empresa basada en el MIT que se enfoca en cambiar el proceso químico de la combustión usando descargas eléctricas con el fin de reducir emisiones dañinas y mejorar el rendimiento de combustible. Por lo tanto, la tecnología de FGC Plasma tiene aplicaciones en la energía, aviación y defensa nacional.

La investigación en la cual se basa la tecnología de FGC Plasma tiene sus orígenes en un proyecto de ciencia de Felipe que comenzó durante su tercer semestre de bachillerato. A nueve años de esos comienzos, FGC Plasma ha recaudado más de 4.4MDD en fondeo, principalmente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Del Departamento de Energía de Estados Unidos y también de la NASA.

Felipe Gómez del Campo.

Felipe ha sido nombrado a la lista de Forbes 30 Under 30 en el 2016 en la categoría de Energía, también a la lista de Innovadores menores de 35, edición Latinoamérica 2018 por MIT Technology Review. En el 2017, el Secretario de Energía de los Estados Unidos seleccionó a Felipe para ser un “Laboratory Embedded Entrepeneur.” Gracias a dicho programa, Felipe estuvo dos años como investigador visitante en un laboratorio del Departamento de Energía desarrollando su tecnología.

En el 2015 Felipe fue reconocido como uno de los Jóvenes Extraordinarios de México por GQ México. También en el 2015, el presidente Barack Obama recibió a Felipe en La Casa Blanca y lo condecoró como un joven empresario emergente.

Felipe con Barack Obama.

Felipe se recibió como ingeniero mecánico y aeroespacial por Case Western Reserve University en los Estados Unidos en el 2016 y como maestro en ingeniería Aeroespacial en el 2018 de la misma.

Actualmente, Felipe también tiene una posición como investigador visitante en el Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT en donde trabaja junto con la universidad en el desarrollo de las tecnologías de FGC Plasma.

Felipe contagiará su entusiasmo a través de su charla: Lecciones del emprendimiento tecnológico.

Testimonios

April Álvarez, estudiante en Universidad del Caribe:

“Descubrí en Jóvenes en Impulso una gran ventana de información y conexiones que me estaba perdiendo, me entusiasma ir a Premio Impulso porque necesito esas claves que me permitan llevar mis planes a otro nivel”.

Andrés Villareal, estudiante en Tec Milenio Campus Monterrey:

“Hace unos meses fui a un viaje a Cancún y un amigo me presentó a Juan Carlos (fundador de Jóvenes en impulso). Desde que nos conocimos hemos hecho una gran mancuerna y ahora lidero BeatNight Monterrey, aunque no conozco físicamente a toda la comunidad de Jóvenes en Impulso ya siento una vibra increíble por parte de todos”. “Estoy emocionado porque el 14 de este mes, viajaré desde aquí para asistir a Premio Impulso. Es una comunidad increíble, todos con una pasión por compartir y llegar a más jóvenes con estas ganas de crecer y mejorar su vida a través de oportunidades e información que este proyecto nos brinda”.

Andrés Villareal.

Tania M. Mitre, estudiante en Universidad Riviera:

“Desde hace casi dos años asistí a mi primera BeatNight y desde entonces participó activamente, puede parecer exagerado, pero mi vida cobró totalmente otro sentido desde que me di cuenta de todo lo que puedo aprender adicional, fuera de la escuela”.

Tania Mitre.

Víctor Tah, estudiante en Universidad de Quintana Roo Campus Playa del Carmen:

“Jóvenes en Impulso es una comunidad de jóvenes que queremos crear soluciones y no problemas, somos universitarios con criterio y con compromiso que no esperamos a que el éxito llegue a nosotros; nosotros vamos por él. Queremos que todo el mundo sepa que los jóvenes no somos el futuro, somos el hoy y el mañana. Por ellos buscamos que el Premio Impulso sea esa motivación que nos inspire a creer en nuestros sueños, luchar por nuestros objetivos y no rendirnos ante el fracaso, porque jóvenes como nosotros lo han logrado y están haciendo cosas chingonas”.

Victor Tah.

Carlos Santos, estudiante en Universidad La Salle Cancún:

“En Jóvenes en Impulso, encontré a gente con ganas de hacer cosas importantes, gente con la misma hambre que yo de comerse al mundo y a su vez dejar algo bonito en él, personas que inspiran, comparten, disfrutan y nunca dejan de aprender”.

Carlos Santos.

Felipe Reyes, estudiante de Escuela Bancaria:

“Pertenecer a Jóvenes en Impulso y ser su representante en Mérida, me desafía y me exige plantearme objetivos y metas, se siente una fuerte energía cuando interactúas y te das cuenta que no eres el único que quiere hacer cosas trascendentes. Ya quiero ir a Premio Impulso, ya quiero conocer de esos grandes emprendedores tan jóvenes”.

Felipe Reyes.

