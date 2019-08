Por qué los emprendedores mexicanos fracasan, según inversionista de Shark Tank

El emprendimiento es cada vez más común en México, especialmente entre los jóvenes, que comienzan a tener formación escolar al respecto; además, los apoyos del gobierno van en aumento y pensar en abrir un negocio propio ya no suena tan descabellado, no obstante, de acuerdo con datos del INEGI, 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año, lo cual quiere decir que aún hay bastante camino por recorrer.

Ahora bien, ¿cuál podríamos decir que es el principal problema al que se enfrentan los emprendedores?, ¿qué diferencia a aquellos que fracasan o emprenden con éxito? Según Patricia Armendáriz, fundadora de Financiera Sustentable y participante del programa “Shark Tank México: negociando con tiburones”, disciplina.

Tal y como explica la actriz y empresaria, la mayoría de los emprendedores mexicanos lanzan sus productos por mera intuición y no conocen sus números, además, la disciplina es uno de sus principales problemas.

“Uno de los problemas que tienen los emprendedores en México es que no conocen sus números, creen que con conocer un producto es conocer cómo se vende”.

“Si no conocen sus números no pueden planear, no pueden ver costos y no pueden tomar decisiones acertadas, ese para mí es el gran problema que tienen los emprendimientos en el país: los números”, aseguró.

Asimismo, confesó que de los 45 proyectos en los que se invirtió durante el programa (Shark Tank México), sólo a 15 se les da seguimiento, tanto de inversión, como del proceso para lanzar el producto al mercado, pues muchos de ellos se olvidan de su objetivo principal o simplemente no quieren mantener la disciplina necesaria.

“Creo del 100% en donde comprometes tu inversión el 30% no te pelan porque ya lograron salir en la televisión (…) el otro 30% no pueden presentar ni siquiera los números bajo los cuales hiciste la inversión y se van yendo solitos, porque no quieren esa disciplina, y el otro 30% es enfocarlos a un solo producto e invertir en ellos”, aseguró.

Por último, afirmó que del amplio campo para emprender en el país, los emprendedores mexicanos se inclinan en su mayoría por la robótica, las aplicaciones móviles y la manufactura.

“Veo distribuidos los proyectos de emprendimiento en tres líneas, toda la robótica y la parte tecnológica del mexicano; las aplicaciones móviles que todo mundo quiere hacer”, concluyó.

Fuente: El Financiero

