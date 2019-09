Poliglota, la startup chilena que lleva los idiomas a las cafeterías de México

Si llevas años intentando aprender inglés (o cualquier otro idioma) y simplemente no logras mantener una conversación fluida, posiblemente el método tradicional no es para ti. ¡Pero no te preocupes! No eres el primero y por eso emprendedores de la Universidad Católica de Chile crearon un nuevo modelo educativo para la enseñanza y aprendizaje de idiomas: ‘Poliglota’.

El proyecto nació en 2009, con José Sánchez, Carlos Aravena y posteriormente Nicolás Fuenzalida, y su objetivo era crear un método innovador que facilitara aprender un nuevo idioma. Tras 5 años de desarrollo y perfeccionamiento y 300 mil dólares de un Fondo de Inversión suizo, Poliglota logró llegar al mercado.

A diferencia de otras escuelas de idiomas, el modelo de esta startup es completamente diferente, pues además de aprender en grupos reducidos de 3 a 8 estudiantes, los profesores son expertos en el idioma y de diferentes nacionalidades, practicas con estudiantes de tu mismo nivel, el método se centra en la práctica real de la comunicación y las clases se imparten en cafeterías.

“Algo muy importante es que contamos con profesores de diferentes nacionalidades: Gran Bretaña, India, Lituania, Italia, Alemania, Francia, Portugal, México, Estados Unidos, entre muchos otros”.

“Estamos en un mundo global y te puede tocar hablar inglés u otro idioma con alguien de otro país que tiene una pronunciación diferente y no entender nada, no lograr comunicarte. Pero no solo eso, nuestros profesores son gente interesante, con distintas profesiones, que nosotros preparamos y que pueden aportar otro tipo de conocimientos y experiencias a nuestros alumnos”, explicó Sánchez.

Entre los idiomas disponibles están el inglés, francés, italiano, alemán y portugués; las clases se imparten 2 veces por semana, durante 90 minutos; y los horarios están pensados para no interferir con las actividades diarias de cada persona.

Ahora bien, hoy por hoy, Poliglota es una empresa internacional que cuenta con 500 profesores y 12 mil estudiantes. En 2018 llegó a México y posteriormente se expandió a Perú, pero también planean llegar a Brasil y en 2020 abrir nuevas sucursales en Guadalajara y Monterrey.

“Este año vamos a cerrar con 8,000 alumnos en Ciudad de México y en 2020, año en que abriremos operaciones en Monterrey y Guadalajara, el objetivo es alcanzar la cifra de 20,000 estudiantes; queremos convertir a México en un país bilingüe”, indicó el fundador de Poliglota.

