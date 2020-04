Papel hecho de polen hecho en Singapur, el innovador material sustentable

Científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur (NTU Singapur) han creado un material similar al papel, pero en esta ocasión es derivado del polen, lo que le permite tener características únicas, ya que se dobla y riza en consecuencia de los niveles cambiantes de humedad ambiental.

El Profesor Cho Nam-Joon y el Profesor Subra Suresh

Éste papel hecho de polen tiene la capacidad de alterar sus características mecánicas en función a estímulos externos, lo cual puede hacerlo útil en una amplia gama de aplicaciones, incluidos robots blandos, sensores, músculos artificiales y generadores eléctricos.

Combinado con la impresión digital, el papel de polen puede ser prometedor para la fabricación de una nueva generación de actuadores naturales programables, es decir, los componentes en una máquina que son responsables de mover y controlar un mecanismo.

Papel que responde al ambiente

Los hallazgos, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences de esta semana, muestran cómo el equipo de NTU Singapur formuló el papel utilizando granos de polen suavizados.

Demostraron las propiedades del papel hecho de polen al doblarlo en una flor que 'florece' en presencia de vapor de agua, también mostraron que las propiedades físicas del material de polen se pueden ajustar, con una tira de éste papel que puede "caminar".Los autores de este artículo son el Profesor Asistente Song Juha de la Escuela de Ingeniería Química y Biomédica, el Profesor Cho Nam-Joon y el Profesor Subra Suresh de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales en NTU.

El distinguido profesor universitario del NTU, Subra Suresh, quien también es presidente del NTU, explicó: "Se han hecho muchos progresos en el desarrollo de sensores y actuadores bioinspirados basados en materiales sintéticos diseñados , pero estos materiales tienen limitaciones tales como problemas con la sostenibilidad ambiental y un costo relativamente alto; sigue existiendo una necesidad crítica de incorporar materiales rentables y ecológicos. Así como los conos de pino abren y cierran sus escamas dependiendo de la cantidad de humedad en el aire, nuestro equipo de investigación de NTU ha demostrado que el papel de polen creado a partir de polen naturalmente abundante en granos responde como un actuador a los cambios en la humedad ambiental ".

El profesor de NTU Cho Nam-Joon, quien preside la Cátedra de la Sociedad de Investigación de Materiales de Singapur en Ciencia e Ingeniería de Materiales, comentó: "Estos hallazgos se basan en el reciente trabajo de nuestro equipo de NTU, en el que mostramos cómo los granos duros del polen pueden convertirse en blandos como las partículas de microgel que alteran sus propiedades en respuesta a estímulos externos. Este proceso también hace que el polen y los productos que creamos sean no alergénicos ".