Olvídate de enseñar el “pack” desde Zoom, crean algoritmo para impedirlo

Enseñar el “pack” desde la aplicación Zoom ya no será posible gracia a un innovador algoritmo que lo impide, y es que como era de esperarse esta cuarentena por coronavirus, en la que muchas personas están confinadas en sus hogares, ha dado pie que a que uno que otro se ponga creativo y al parecer esto ya fue detectado por la ahora famosa app; Zoom.

Zoom se ha visto envuelta en la polémica y los actos indebidos en esta app, es lo más reciente

Qué es Zoom

Al anunciarse la pandemia, de inmediato saltó a la fama la aplicación llamada Zoom, la cual es una herramienta ideada para la realización de videollamadas, que dicho sea de paso, ha vuelto de las favoritas a nivel mundial durante el encierro por Covid-19.

Pero como suele suceder con gran parte de las apps, cuanto más popularidad ganan, más cosas oscuras, por llamarlo de algún modo surgen alrededor de esta, así que Zoom no fue la excepción y ya fue tachada de tener robo de datos, fallos en la seguridad que brinda, proliferación de trolls entre varias cuestiones más.

Polémica: Usuarios enseñan el “pack” por Zoom

La polémica más reciente se enfoca en que al parecer varios usuarios han usado Zoom para hacer videollamadas en las que aparecen mostrando el “pack”, es decir; desnudos o haciendo cosas indebidas ante una cámara.

Lo anterior, pareciera estar violando las políticas de privacidad de la aplicación Zoom las prohíben expresamente a sus usuarios usar esta aplicación para participar en actividades dañinas, de carácter obsceno o que sean consideradas indecentes, tanto en el entorno personal como en el comercial.

Zoom crea algoritmo para evitar desnudos en su App

Zoom estrena algoritmo anti-desnudos

Si los usuarios de la app Zoom, se han puesto creativos, los creadores esta aplicación se han puesto lo doble y es que ahora han creado un algoritmo el cual es capaz de detectar si la persona en la videollamada está desnuda o se logra ver algo que no debería. Este algoritmo es capaz de detectar no solo desnudos sino actos o presentaciones sexuales que no deberían verse en esta app.

Así que los desarrolladores solo buscan evitar que la herramienta Zoom llegue a convertirse en una plataforma de comercio sexual, así que recuerda evitar este tipo de contenido en esta plataforma pues entre las sanciones están la clausura de la cuenta.

