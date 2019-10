OVUM el lugar ideal para avances en la industria avícola

El OVUM 2019 es el XXVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, un evento declarado por el Estado Peruano de Interés Nacional, con profesionales de primer nivel, con alrededor de 600 stands y con los mejores exponentes de la Avicultura Latinoamericana.

En este espacio se realizarán diferentes dinámicas para conocer cómo las startups (emprendimientos tecnológicos y de rápido crecimiento) están dinamizando industrias y cómo desde tu empresa puedes sinergizar con ellas.

Entre los conferencistas están:

Taddy Hall (USA)

Socio principal en innovación, Lippincott, considerado uno de los principales expertos en innovación del mundo.

Ken Hughes (IRLANDA)

“Lider Global, Comportamiento Del Consumidor y Comprador”. Experto en comportamiento de consumidores y compradores. Hughes explora las necesidades del nuevo consumidor y predice los cambios por venir.

Isha Datar (USA)

Directora Ejecutiva, New Harvest, From animal Farm to Science Lab: The High-Tech Future of Food. Pionera en el campo de la agricultura celular desde 2009, cuando comenzó una investigación sobre los desafíos y oportunidades de la producción de carne cultivada.

Daniel Burrus (USA)

Fundador, Burrus Research. Considerado como uno de los principales analistas y estrategas de negocios en tecnología del mundo. Acelerando la innovación y el crecimiento utilizando tendencias para convertir el cambio y la disrupción en ventajas. Considerado uno de los principales analistas y estrategas de negocios en tecnología del mundo.

Así como también, Dr. Paul Siegel, Juan Pablo Sanguinetti, Dr. Guillermo Zavala, Suresh Chitturi, entre otros más.

OVUM ha diseñado un programa para ACOMPAÑANTES que dará acceso a un itinerario totalmente distinto, incluye acceso a la inauguración y clausura del congreso; paseos por los atractivos más característicos. de Lima; almuerzo buffet donde degustarán platos típicos del país.

¿Dónde se realizará?

Este evento está programado en la Explanada de la Costa Verde, distrito de Magdalena del Mar, en la ciudad de Lima-Perú el 9, 10 y 11 de octubre.

Programa

Día 1: El consumidor del futuro

¿Cómo se diferencia el consumidor del futuro del consumidor al que la industria está acostumbrada a atender? Consideraciones de consumo, canales de venta, trazabilidad, accountability, consumidor digital, cambio en sus patrones nutricionales, etc.

Día 2: Tecnología para la industria avícola

El mundo se encuentra en constante cambio tecnológico y la industria avícola no es una excepción a ello. En los últimos años, sistemas que permiten la automatización y la digitalización de los procesos productivos se han puesto al servicio de la industria avícola, generando mayor productividad y retos vinculados a la sostenibilidad energética.

Día 3: La industria avícola como aliada de la seguridad alimentaria

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos. Estos son inocuos y nutritivos, y satisfacen sus necesidades alimenticias y sus preferencias a fin de llevar una vida activa y sana.

