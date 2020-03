Niños con autismo reciben educación por medio de innovador robot en California

Muchos niños con autismo enfrentan atraso en el desarrollo, además de problemas de comunicación y comportamiento, así como dificultades para interactuar socialmente, lo que hace el aprendizaje de nuevas habilidades un gran desafío, especialmente en los entornos escolares tradicionales.

Robot de asistencia social para niños con autismo

Investigaciones anteriores sugieren que los robots con asistencia social pueden ayudar a los niños con autismo a aprender, pero estas intervenciones terapéuticas funcionan mejor si el robot puede interpretar con precisión el comportamiento del niño y reaccionar adecuadamente.

En uno de los estudios más grandes de este tipo, los investigadores colocaron un robot de asistencia social en las casas de 17 niños con autismo durante un mes, los robots personalizaron sus instrucciones y comentarios a los patrones de aprendizaje únicos de cada niño durante las intervenciones.

Robots que aprenden a enseñar

Después de que se completó el estudio, los investigadores también analizaron el compromiso de los participantes y determinaron que el robot podría haber detectado de forma autónoma si el niño estaba comprometido o no con una precisión del 90%. Los resultados de los experimentos se publicaron en las revistas Frontiers in Robotics y AI and Science Robotics , el 6 de noviembre y el 26 de febrero, respectivamente.

Los robots tienen una capacidad limitada para reconocer y responder de manera autónoma a las señales de comportamiento, especialmente en usuarios atípicos y entornos del mundo real, este estudio es el primero en modelar los patrones de aprendizaje y la participación de los niños con autismo en un entorno a largo plazo en el hogar.

El robot ajusta la dificultad de los problemas que resuelven los niños

"Si piensas en un entorno de aprendizaje real, el maestro aprenderá cosas sobre el niño, y el niño aprenderá cosas de ellos, es un proceso bidireccional y eso no sucede con los sistemas robóticos actuales. Este estudio tiene como objetivo hacer robots más inteligentes al comprender el comportamiento del niño y responder a él en tiempo real ", explicó el autor principal Shomik Jain

"Los terapeutas humanos son cruciales, pero puede que no siempre estén disponibles o sean asequibles para las familias, ahí es donde entran en juego robots de asistencia social como este", apunta Kartik Mahajan, estudiante universitario en ciencias de la computación y coautor del estudio.

Autismo, diferente en cada individuo

Durante las intervenciones casi diarias, los niños jugaban juegos de matemáticas con temas espaciales en una tableta, mientras que Kiwi, un robot de 2 pies de altura vestido como un pájaro con plumas verdes, daba instrucciones y comentarios.

Los comentarios de Kiwi el robot y la dificultad de los juegos se personalizaron en tiempo real de acuerdo con los patrones de aprendizaje únicos de cada niño. El equipo de Matarić en el Laboratorio de Interacción de la USC logró esto mediante el aprendizaje por refuerzo, un subcampo de inteligencia artificial (IA) en rápido crecimiento.

Los algoritmos monitorearon el desempeño del niño en los juegos de matemáticas. Por ejemplo, si un niño respondía correctamente, Kiwi diría algo como "¡Buen trabajo!". Si se equivocaron con una pregunta, Kiwi el robot podría darles algunos consejos útiles para resolver el problema y ajustar la dificultad y los comentarios en futuros juegos. El objetivo era maximizar la dificultad, sin presionar al alumno a cometer demasiados errores.

La interacción logra un mejor aprendizaje

El estudio observó una mayor participación de todos los participantes poco después de que el robot hubiera hablado. Específicamente, los participantes participaron aproximadamente el 70% del tiempo cuando el robot había hablado en el minuto anterior, pero menos del 50% del tiempo cuando el robot no había hablado durante más de un minuto.

