Niña chiapaneca, un referente mundial en innovación de la revista Time

El último número de la revista "Time" agregó a Xóchitl Guadalupe Cruz López, una estudiante mexicana, a su lista de los “7 jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo” (“7 Young Inventors Who See a Better Way”) gracias a un calentador solar de agua reciclable.

En su artículo, Time menciona a los jóvenes innovadores que destacan a nivel mundial por sus inventos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas para atender los problemas que enfrentan las personas de todo el mundo, donde la niña originaria de la zona Altos de Chiapas, logró colarse con tan solo 10 años de edad.

En el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2020 realizado en Davos Suiza, la revista habló con Xóchitl, sobre su proyecto Warm Bath, un calentador solar de agua construido con objetos reciclables de su localidad como botellas y mangueras de goma.

"La gente aquí tiene que bañarse con agua fría. Tienen muchas enfermedades respiratorias", declaró la joven chiapaneca a Time.

Con Warm Bath, Xóchitl recibió el "Reconocimiento ICN a la Mujer" del Instituto de Ciencia Nuclear de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2018, exponiendo sus grandes aptitudes en el trabajo científico.

"Xóchitl hizo un baño tibio con el programa de ciencia de adopción de talentos PAUTA de la Universidad Nacional Autónoma de México", publicó Time.

También fue la única chiapaneca en aparecer en el ranking de las “100 mujeres más poderosas del país” de Forbes México 2018, y un año después recibió el premio de Hero Award por parte de la organización de los Premios Nobel.

En la lista de Time, destacan otros jóvenes como Shubham Banerjee (Bélgica), Gitanjali Rao (Estados Unidos), Fionn Ferreira (Irlanda), Riya Karumanchi (Canadá), Erin Smith (Estados Unidos), Neil Deshmukh (Estados Unidos). Todos ellos por su gran imaginación aplicada a invenciones que pueden resolver problemáticas de talla mundial.

