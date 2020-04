Médicos italianos se apoyan con robots durante la emergencia del coronavirus

Los nuevos robots comprueban suavemente el pulso de pacientes altamente infecciosos con soporte vital en el epicentro italiano de coronavirus; los médicos y las enfermeras los aman porque también ayudan a salvar sus propias vidas.

Robots simples pero muy útiles

Los italianos han visto que el mundo a su alrededor se vuelve irreconocible a partir de los diversos bloqueos y medidas de distanciamiento social utilizadas para combatir el nuevo brote de coronavirus, sin embargo lo más grave ha sido lidiar con la muerte de docenas de médicos y enfermeras mientras intentaban salvar a los miles de pacientes que repentinamente terminaron en hospitales en el norte de Italia.

Robots que miden signos vitales

La asociación médica del país dijo el viernes que al menos 70 médicos han muerto por diversas causas desde que Italia registró la primera muerte oficial por coronavirus el 21 de febrero, todo a causa de la poca protección de la que han gozado los médicos, lo que ha llevado que el hospital Varese recibiera seis robots humanoides con ruedas; algunos son blancos y tienen pantallas, donde presentan varios sensores en lugar de una cabeza humana, otros robots son más simples y se parecen un poco a una escoba negra sobre ruedas.

El verdadero propósito de los robots es ayudar a salvar a los médicos de contraer y propagar la enfermedad, "Los robots son asistentes incansables que no pueden infectarse, que no pueden enfermarse; los médicos y las enfermeras se han visto muy afectados por este virus. El hecho de que los robots no puedan infectarse es un gran logro", explicó Francesco Dentali, director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Circolo.

Robots evitan que los médicos y enfermeras se contagien

Las lecturas que hacen los robots permiten a los médicos permanecer fuera de las unidades de cuidados intensivos y monitorear los signos vitales de los pacientes en pantallas de computadora en habitaciones separadas, evitando la posibilidad de ser infectados y seguir propagando el virus.