'Mapeo del sistema emprendedor' por Mtra. Carmina Haro, una presentación de Innovación y emprendimiento

Mtra. Carmina Haro compartiendo su conocimiento sobre innovación y emprendimiento

El día de ayer miércoles 17 de octubre, se llevó a cabo una presentación titulada: "Mapeo del sistema emprendedor", impartida por la Mtra. Carmina Haro, Coordinadora general de Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en Jalisco.

La cita se dió al rededor de las 18:30 h en uno de los auditorios de la Universidad Tec Milenio en Cancún. Llegaron más de treinta espectadores a la presentación para conocer más acerca de este estudio sobre emprendimiento e innovación.

La Mtra. Carmina junto a otros dos personajes, decidieron en Jalisco, establecer un organísmo que se dedicara a tocar temas en innovación y emprendimiento gracias a que conocían, por una amplia trayectoria de mercados, la importancia que estos tienen en nuestro país y cuyas oportunidades aún no se han desarrollado por completo como en otros países.

Es así como nació la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo, así lo explicacan en su sitio web oficial, es:

"El objetivo general de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología es crear las condiciones propicias para impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo regional a través de la Innovación y el desarrollo educativo, científico y tecnológico del Estado."

La Mtra. Carmina Haro, comenzó definiendo lo que es el emprendimiento pero yendo a un ideal más importante, lo que ella denominó como emprendimiento de alto impacto, indicando que es donde existe un componente importante de innovación en conjunto con un potencial de mercado o de crecimiento significativo y enfocado en proveer soluciones a retos sociales o medioambientales.

Carmina Haro mostró su total apoyo a ideas que más allá de representar un buen proyecto de innovación con tintes tecnológicos, generen una solución a temas sociales.

También realizó énfasis que la innovación no solamente se trata de crear algo o mejorar algo, sino que debe estar ligada con otras ramas para prosperar y no morir como lo hacen actualmente las startups que inician operaciones, mismas que en menos de tres años cierran, presas de temas económicos, lesgislativos, técnicos o demás aspectos que aún no se definen adecuadamente en nuestro país en apoyo al emprendimiento.

La innovación debe estar en constante comunicación con:

Gobierno

Universidades

Infraestructura

I + D

Cultura

Comunidad

Industria

Financiamiento

Lamentablemente en México las regulaciones lesgislativas en torno al emprendimiento y la innovación son contraproducentes, creando problemas y generando que muy pocos proyectos sobrevivan o inicien.

La Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología en Jalisco definió los actores de su sistema de emprendimiento:

Gobierno estatal

Academia

Espacios de coworking

Startups

Comunidades

Industria

Incubadoras / aceleradoras

Algo que resaltó en la presentación fue la percepción de que nosotros los mexicanos tenemos esa pasión y energía de lanzarnos y emprender, pero, que siempre se hace lo mismo dejando de lado la importancia de la innovación, lo que crea un bucle antes mencionado del que cada tres años se termina una startup y nace otra y así sucesivamente.

Una de las problemáticas o áreas de oportunidad que ocasiona lo anterior, es la falta de métricas. Indicó que no nos gusta medirnos, no establecemos bases u objetivos para decir: se logró esto en tanto tiempo, se implementó esto con estos recursos, etc. Preferimos pensar que lo que hacemos esta bien sin medir lo que sí funciona y lo que no.

Mtra. Carmina Haro, Coordinadora general del SICyT

La coordinadora general, comentó que un tema que también nos debilita al momento de emprender es el ego, ya que eso impide tener una organización que realmente funcione un proyecto u organismo. Para ella de acuerdo a su experiencia, está bien tener una idea genial basada en lo explicado respecto a lo que es emprendimiento de alto impacto, pero que también es necesario encontrar a esas personas que pueden hacerlo posible:

Un pensador

Que genere las ideas, el plan, la estructura de lo que se quiere hacer y cómo se va a realizar basado en experiencias, conocimientos, estadísticas, etc

Un hacedor

Alguien que actúe, que se dedique a hacer posible todo el proceso planeado.

Un encargado de seguimiento

Una persona que esté ahí siempre solicitando avances, que vea que se haga.

Un supervisor

La persona que revisa lo obtenido y decide continuar o mejorar la estrategia en conjunto con los anteriores.

Esos son los agentes que un proyecto requiere para ejecutar acciones.

Sin duda fue una presentación alentadora, llena de ideas, opiniones acerca de la situación de la innovación y el emprendimiento en nuestro país y en Quintana Roo con una gran perspectiva de lo que no se ha hecho y lo que se podría hacer para mejorar la situación en nuestra sociedad sabiendo bien los retos y áreas de oportunidad que esto implica.