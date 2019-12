Lockers inteligentes invadirán México en los próximos años, recibirás tus pedidos donde quieras

La entrega de la ‘última milla’ en México es siempre la más complicada y costosa, y es por eso que Clicknbox, empresa dedicada a la creación de lockers inteligentes, realizará la instalación de 25,000 de sus lockers inteligentes en México durante los próximos 5 años, de esta forma, quienes compren online podrán recibir sus pedidos cuándo y dónde les sea más conveniente.

Todo este proyecto surge por el enorme crecimiento que ha presentado el e-commerce en México, ya que en 2017 se contabilizó que tan sólo el 7% de los mexicanos realizaban compras por internet de forma semanal, mientras que durante el 2018 se incrementó a 38%, según un estudio realizado en 2019 por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Proyecto que busca reducir costos y problemas en la recepción de envíos

Otro estudio, el Parcel delivery the future of last mile, llevado a cabo por McKinsey & Company, llegó a la conclusión de que la entrega en casa de los compradores, implica hasta 50% del costo total del envío, porque la mayoría de las empresas de mensajería no los pueden localizar dentro de los horarios establecidos de entrega.

Clicknbox, está respaldada por Rubik Ventures, y tomando la problemática de las entregas en sus manos, planea colocar más de 25,000 lockers inteligentes en los siguientes 5 años con la finalidad de que los consumidores en línea logren recibir sus paquetes sin importar de qué plataforma de e-commerce provengan,es decir, dónde y cuándo quieran.

Los envíos de e-commerce en México son un nuevo mercado

"Hoy la entrega de última milla es un gran reto para todo el ecosistema y optimizarlo traerá grandes beneficios, las plataformas mejorarán su servicio, las empresas de mensajería abatirán costos y los usuarios mejorarán su experiencia de compra. ¡Todos ganamos!", explica el business developer de Clicknbox, Jorge Chávez.

Las alianzas son de vital importancia para este proyecto y es por eso que los primeros en sumarse a este proyecto han sido Farmacias Guadalajara y Oxxo Gas mexicano, que por conveniencia de ubicación lograrán facilitar el acceso a puntos de montaje, empresas de paquetería, plataformas de e-commerce y sus usuarios.

De esta forma, Clicknbox inicia la red compartida de lockers inteligentes más grande del mundo,con la finalidad de que tanto usuarios como empresas reciban y guarden sus paquetes, siempre con seguridad dentro de los lockers inteligentes.

La primera etapa, es para encontrar la mejor distribución y ubicación de los lockers inteligentes, haciendo alianzas estratégicas con plataformas de e-commerce y paqueterías, evitando el costo de integración, y así dar a los clientes finales una gran experiencia.

Locker inteligente instalado en CDMX

Los lockers inteligentes se usarán a través de códigos únicos que serán enviados al correo del comprador, permitiendo seleccionar la ubicación ofrecida por la plataforma recibir el paquete, lo que dará flexibilidad al cliente para poder recoger sus compras sin algún costo adicional.

