Lecciones para INNOVAR en México del Summit de Singularity University

Hace unos días, grandes ponentes de diferentes partes del mundo, se dieron cita en uno de los eventos de tecnología y futuro más importantes de Latinoamérica: la tercera edición del SingularityU Mexico Summit en Jalisco 2019, con el fin de ayudarnos a entender las tendencias globales, la mentalidad adecuada y las herramientas tecnológicas para estar a la vanguardia.

Algunos de ellos durante sus ponencias o en entrevistas posteriores abrieron la conversación para apoyar el crecimiento de nuestro país brindando algunos consejos para seguir innovando en México.

Vivian Lan Agami, Directora del Summit:

México tiene el talento, la creatividad y el potencial necesarios, pero nos falta estrategia, y es que si no sabemos a dónde queremos llegar, no podemos trazar un camino que nos hacía este.

Este Summit nos muestra hacia dónde va el mundo y nos permite decidir el futuro en el que queremos vivir para, entonces sí, poder construirlo.

Es hora de empezar a comportarnos como seres humanos, porque si actuamos como máquinas estas fácilmente podrán reemplazarnos, pero si realmente nos comportamos de manera humana, nada nunca podrá sustituirnos.

Dr. Taddy Blecher, especialista en educación:

México es un país extraordinario, lleno de posibilidades. Mi consejo es que sigan desarrollando nuevos estándares educativos usando la tecnología, ya que al igual que la educación, ésta evoluciona con el paso del tiempo.

La tecnología es una fuerza poderosa y contribuye a que los jóvenes desarrollen sus habilidades y personalidades.

México enfrenta una crisis de talentos ya que 50% de las compañías no encuentran en los jóvenes las capacidades que necesitan, pero esto puede ser también una oportunidad para prepararlos y aprovechar al 100 sus capacidades y habilidades para mejorar todo el sistema.

Anita Schjoll, especialista en inteligencia artificial:

Tras una ponencia sobre los grandes cambios que la inteligencia artificial está trayendo al mundo y los aún mayores cambios que esta generará al automatizar procesos, su consejo fue: sigue tu pasión y tus sueños porque hoy en día, el campo laboral está innovando junto con el avance de la tecnología.

Puedes convertir lo que más te gusta en una profesión en la que te paguen por hacer lo que amas; incluso puedes ganar dinero jugando video juegos. A medida que hagas lo que más te apasiona, tienes más probabilidades de ser exitoso.

Lauri Reuter, especialista en alimentos:

La forma en la que producimos y consumimos alimentos está cambiando radicalmente, y es que el planeta, el clima y la tierra están sufriendo grandes cambios, por lo que el sistema alimentario es uno de los temas más importantes que debemos arreglar en esta década y en las venideras por dos razones:

1. La manera en la que estamos produciendo nuestra comida, está dañando al medio ambiente.

2. Y porque comer de una manera errónea está causando problemas en la salud, como es el caso de México, que tiene altos índices de personas con diabetes. La manera más fácil de cuidarse y empezar a hacer un cambio de inmediato, es reducir el consumo de carne. Esto no quiere decir que te vuelvas vegano sino sólo limitar parte de su consumo.

Jody Medich, especialista en realidad virtual y aumentada:

Durante su ponencia “Humanos Potenciados” habló de cómo a través de la tecnología hoy en día ya podemos ser superhéroes y nuestras capacidades se ven aumentadas gracias a sensores, realidad virtual y aumentada, robótica y más, sin embargo en su consejo regresó a un tema esencial diciendo: mi consejo es que se entienda que está bien equivocarse. Necesitamos fallar para aprender.

Es importante también soñar e imaginar cosas que aún no existen. Este mundo está hecho para todos, y tú tienes el poder de moldear tu mundo; las personas que realmente toman riesgos son las que llegan más lejos.

Doug Stephens, especialista en la industria retail:

Debes primero entender qué tan importante es el mercado en tu sector tomando en cuenta que en el mercado mexicano, el Internet y los smartphones están penetrando de forma agresiva.

Además, en México a diferencia de Estados Unidos, los consumidores son más jóvenes, por lo que las empresas del retail deben buscar reinventarse y ofrecerles nuevas experiencias. También deben hacerlos sentir cercanos a sus marcas, antes de que empresas de otros países ganen el mercado.

Alix Rübsaam, especialista en filosofía tecnológica:

Mantente creativo porque todo lo que repetimos constantemente puede hacer que perdamos ciertas capacidades para reinventarnos. No te olvides de que es importante siempre mantener contacto con tu parte creativa.

Roberto Saint Martin, especialista en robótica educativa:

No nos olvidemos de la preparación de las nuevas generaciones en esta transformación del país y de la economía.

Hoy más que nunca, debemos impulsar la robótica y las STEAM en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria con un sentido empático y de innovación pues el impulso que le demos a estas generaciones es esencial para formar la verdadera ventaja competitiva del país: nuestro capital humano.

Bodhanna Kessala, especialista en arte y creatividad:

Mi consejo para los jóvenes mexicanos es que se atrevan a no escuchar a expertos y a los más viejos, ya que no siempre están en lo correcto. Muchas veces la innovación va en contra de ellos y sus consejos, por ejemplo, en ocasiones son los que te hacen pensar que puede ser difícil lograr algo ó que no se puede hacer.

Es importante que mantengas la confianza en ti mismo para realmente innovar.

Daniel Vogel, especialista en el futuro de pagos:

Siempre busca cumplir tus sueños y no te avergüences de ellos. Cuando nosotros empezamos con la idea de nuestra compañía (Bitso) la gente nos tachaba de locos, pero hoy en día es una de las empresas Fintech más grandes de México y todo fue porque no nos dimos por vencidos y pusimos todo nuestro esfuerzo en lograrlo.

