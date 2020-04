Las mejores formas de innovar en esta cuarentena del Covid-19

Las mejores formas de innovar en esta cuarentena por Covid-19

Sin lugar a dudas con la pandemia actual por coronavirus (Covid-19) que mantiene al mundo en pausa nos ha enfrentado a grandes retos, uno de ellos es directamente relacionado con la innovación para seguir adelante y no dejarnos vencer durante la cuarentena.

Uno de los retos más grandes por la pandemia, ha sido en el ámbito empresarial el cual tiene en mira insertar y fortalecer la cultura de la innovación en todos los negocios, y con ello se permita desarrollar nuevas estrategias para el éxito.

Aprovecha esta cuarentena para replantear tus formas de innovar

Cómo innovar en cuarentena en una empresa

1. Escucha a clientes y/o proveedores respecto a la empresa: Se debe tener la apertura para oir aunque sea complicado en un principio, esto permitirá detectar qué puntos se necesita mejorar en tus productos o un servicios, además de darte la posibilidad de crear nuevos tal vez.

2. Compartir ideas con tu equipo: Aunque llegues a pensar que tus ideas o pensamientos no son los mejores, esto no debe detenerte para compartirlo, incluso no debes pensar que te la puedan robar, así que pon toda la apertura de tu parte para que lleguen hasta el fondo con éxito una y otra vez. De manera que nunca te limites ni a tus compañeros a decir lo que piensen.

3. Reflexionar sobre el entorno y desafíate a ti mismo: Siempre es recomendable darte nuevas oportunidades y no quedarte en tu zona de confort, busca nuevos horizontes y trata de no llegar a sentirte incómodo en dónde estás.

4. Mantén observada siempre a tu competencia: Cuando son épocas de crisis, la mayoría de las empresas suelen ser afectadas al no estar operando, este es sin duda un momento crítico, sin embargo esta es también una gran oportunidad para ser mejores.

5. Reforzar la autonomía: Para que logres innovar, entonces deberás sentirte con la libertad de poder organizar tu trabajo y desarrollar tu creatividad. Dale rienda suelta a tu imaginación y concreta tus ideas para hacerlas realidad.