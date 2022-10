Las 7 motos más rápidas del mundo del mercado

El objetivo de este artículo es mostrarte las motos más rápidas en la actualidad. Como puedes imaginar, esas motos no las vas a poder usar por carretera, solo pueden ser usadas en circuitos y profesionales. Aun así, nos ha parecido una buena idea incluir esa información para que puedas satisfacer tus curiosidades.

1- Dodge Tomahawk

Sin lugar a dudas, la moto más rápida del mundo es la Dodge Tomahawk, la cual puede llegar a conseguir una velocidad máxima de 675 km/h como nos informan desde MotosPedia. Según la web experta en motos, hasta el día de hoy es la moto más rápida que se ha creado. Decimos hasta hoy, debido a que en cualquier momento otros desarrolladores pueden llegar a crear otra moto que supere esa velocidad, la cual no está nada mal.

Debido a sus características, la moto solo se ha fabricado en muy pocas unidades, ya que realmente no es un modelo comercial. La moto no puede circular por carretera porque no se homologa, es decir, solo se puede usar en circuitos cerrados y con grandes medidas de seguridad. Es una moto que muchos pilotos sueñan con pilotar, pero que no está al alcance de casi nadie. Actualmente tiene un precio superior al medio millón de dólares, lo que significa que tampoco está al alcance de cualquier bolsillo. Además, el diseño es realmente llamativo, de aquí que se use para realizar pósters futuristas.

2- MTT Y2K Turbine Superbike

Se sitúa en el segundo puesto. En este caso, el diseño es más actual, aunque tiene toques futuristas que suelen gustar mucho a los pilotos. Actualmente la moto puede llegar a alcanzar los 440 km/h, de aquí que podamos certificar que es un modelo muy poderoso.

En este caso, el récord no lo tiene en la velocidad, sino en el precio. Se presenta como la moto más cara del mundo. Eso significa que hay muy pocas unidades y las pocas que existen están en manos de personas realmente ricas.

Este modelo cuenta con un motor turboeje Roll Royce 250-C18. El motor viene acompañado de transmisión semiautomática de dos velocidades y puede alcanzar los 100 km/h en tan solo dos segundos y medio.

3- Kawasaki Ninja H2R

Teniendo en cuenta la información que nos muestran en motorpedia.net, la Kawasaki Ninja se presenta como otra de las motos más rápidas del mundo. Es una moto mítica que gusta y enamora mucho a los pilotos, pero que solo se puede pilotar en circuito. Aunque es verdad que este modelo ya comercializa más unidades.

La moto puede llegar a alcanzar los 402 km/h, gracias a que cuenta con un motor sobrealimentado de 326CV. La moto viene acompañada de muchas medidas de seguridad como nos informan desde Motorpedia.

4- Ducati 1199 Panigale

Esta moto ya cuenta con más de una década de vida y todavía sigue siendo de las motos más deseadas por los pilotos.

Puede llegar a alcanzar los 325 km/h, gracias a que cuenta con una potencia de 202 CV. En este caso sí que se puede legalizar para circular por carretera, aunque como puedes imaginar, deberás cumplir los límites de velocidad marcados en cada momento. En cuanto al precio, es alto, pero asumible para muchos bolsillos, concretamente es de 35000 euros.

5- Ducati Superleggera V4

Es verdad que no es la moto más rápida, pero sí una de las más deseadas. Actualmente la misma puede llegar a alcanzar los 322 km/h. Pero no enamora por ese dato, sino por el diseño y el sonido, el cual suele gustar mucho a los motoristas.

Es de las motos más demandadas, a persa de que el precio es superior a los 100000 euros. No todo el mundo puede permitirse tener en casa este modelo en casa, por ese motivo se ha convertido en el sueño de muchos amantes del motor.

6- Aprilia RSV4 1100 Factory

Otro modelo muy interesante que tenemos que incluir en lo más alto del ranking. Es una de las motos más deseadas según https://masdestacados.com/, debido a que por calidad precio se presenta como una alternativa super interesante.

La moto puede conseguir alcanzar los 315 km/h en condiciones favorables, gracias a que viene acompañada de un motor de 217CV. La misma se lanzó en 2009 y todavía se sigue comercializando porque se vende bastante bien. En cuanto al precio, dependerá de la equipación elegida, pero suele situarse en la actualidad en los 28000 euros. Es verdad que en los últimos meses ha subido de precio, pero todavía sigue siendo muy competitiva la moto que procede de MotoGP.

7- Honda CBR1100XX Super Blackbird

La podemos definir como todo un clásico de las motos rápidas. Para que te hagas a la idea, la misma fue lanzada en 1996 y todavía sigue dentro del mundo de las motos más rápidas. Concretamente la moto nos permite alcanzar una velocidad de hasta 312 km/h, lo cual no está nada mal.

Por supuesto, el modelo que se comercializa no es el inicial, sino uno más actualizado. Desde que la moto salió al mercado, la misma no ha parado de recibir actualizaciones. Las mismas hacen que actualmente siga siendo una moto de mercado muy interesante, a pesar de que su precio no es para nada elevado.

Para conseguir la velocidad máxima, es necesario que el terreno sea favorable. A eso hay que añadir que la moto viene con un motor de cuatro cilindros en línea refrigerados de manera espacial. Pero no solo es rápida, también cuenta con una gran aceleración, concretamente puede pasar de los 0 a 100 km/h en tan solo 2.8 segundos, algo que demuestra el gran potencial que tiene. No queremos finalizar sin comentar que su precio suele rondar los 10000 euros, realmente es de las motos más económicas actualmente.