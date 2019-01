La transformación digital.

En la primer colaboración de Miguel Moya, especialista en conceptualización estratégica y creativa para marcas en la sección Innovación de laverdadnoticias.com nos habla sobre la transformación digital, las tendencias y predicciones del marketing digital en el 2019.

Miguel Moya.

El marketing digital evoluciona constantemente, tan rápido que en una semana puede dejar de ser obsoleto algo, que técnicamente era parteaguas de una estrategia. Dichas estrategias de marketing digital están basadas en las mismas plataformas y herramientas donde se implementan, como Facebook y Google, haciendo que evolucionen a la par. Cuando evoluciona la tecnología, evoluciona el marketing.

Puede que algunas tendencias que mencione se prolonguen hasta el 2020 o 2021, y otras de ellas ya se hayan implementado desde años atrás, pero que en el 2019 toman mayor relevancia para las marcas y las agencias de marketing digital. Las tendencias a veces no son grandes cambios, sino adelantos o una pequeña evolución de lo que está actualmente; donde todo depende del país (ciudad) y sector, para que la evolución del mercado se vea reflejada por la inversión e inmersión de las empresas.

En esta columna me enfoco en las tendencias generales, pero el marketing digital es muy amplio, tanto que se puede pueden crear columnas sobre áreas en específico, como: Inbound Marketing, Email Marketing, Blogging, SEO, SEM, Social Ads, Data Science y Marketing de Contenidos, por mencionar los que considero más importantes, ya que son las bases del marketing digital.

Muchas veces las empresas se enfocan en aplicar lo último, lo que está de moda, sobre todo por la tendencia tecnológica, pero en bastantes empresas no tienen bien cimentadas las bases de su marketing, y hasta en ocasiones del objetivo por el cual hacerlo. Así que te sugiero que antes de implementar una tendencia o herramienta, analices el comportamiento y midas los resultados, ya que en vez de beneficiar puede ser perjudicial a las ventas, reputación online o posicionamiento de la marca.

A continuación te comparto las 10 tendencias más importantes que transformarán el marketing digital en el 2019.

1.- Chatbots

Se espera que que el uso de los chatbots se normalice e implemente. Donde ya no solo te resuelvan dudas, sino te generen ventas, reservaciones, pedidos, etcétera, teniendo una experiencia personalizada y sobre todo donde no tengan que salirse del chat o tengan que bajar una app para la transacción.

Actualmente existen empresas que permiten la compra de sus productos a través de chatbots. Algunas herramientas inclusive pueden incluir entre sus funcionalidades la voz y la inteligencia artificial, de manera que se emule el lenguaje humano.

Chatbots.

Ventaja: Actualmente es muy rentable hacer campañas de Social Ads, debido a que hay poca implementación por parte de las marcas, y la experiencia del usuario es muy grata al usarlas donde tiene un servicio 24/7.

Desventaja: La configuración lleva tiempo y es un servicio caro comparado con algún otro servicio del SEM (Search Engine Marketing).

Herramienta recomendada: ManyChat

2.- SEO: Marcado semántico o marcado de esquema

No es tendencia utilizar palabras clave (keyword) para aparecer en los motores de búsqueda, lo que es tendencia es el marcado semántico, que es el ejercicio de optimizar y etiquetar cada sección de la web (mencionar el significado de la información de la sección del sitio web) para que esta sea entendida de una forma más clara por los motores de búsqueda, y óptima para los anuncios de Google Adwords.

SEO.

Fuente: albertoromero.net

Ventaja: Es en lo que mejor puedes invertir al tener un website; además si implementas social ads, el precio de ellos disminuye al tener mejor posicionamiento orgánico.

Desventaja: Es lento, es continuo, es mucho trabajo, hay que trabajarlo para cada nicho de mercado y manualmente en todo el sitio web.

Herramienta recomendada: Tag Manager

3.- Bocinas inteligentes

La tendencia de este e-Device en el marketing digital, serán las búsquedas por voz, las palabras clave deberán adaptarse a las búsquedas naturales de una conversación humana, aunque lo veo tendencia en USA, en México y Latinoamérica serán viables dentro de 3 años, dicho de otra forma, no buscamos de la misma forma textualmente que con una búsqueda por voz. También estará en tendencia la publicidad con audio pensada para bocinas inteligentes como Amazon Alexa, Google Home y ApplePod.

Como usuario una bocina inteligente se convierte en tu asistente personal, donde te escucha y te responde para realizar acciones como reproducir música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar el pronóstico del clima, configurar alarmas y controlar dispositivos de la casa inteligente.

Fuente: DigiDay

Bocinas.

Ventaja: Tener libre las manos para ejecutar tareas, configurar la casa con comandos de voz y un sonido excepcional.

Desventaja: Si no cuentas con otros dispositivos en tu casa inteligente, solo servirá para reproducir música, enviar mensajes y realizar llamadas.

Herramienta recomendada: HomePod

4.- Video marketing

En el 2019, las horas de visualización de videos por internet superará a la televisión, gastando en promedio 2.7 horas al día en el entorno digital, donde 45 minutos serán mirando videos en el smartphone. Haciendo que las empresas inviertan cada vez más en contenidos audiovisuales en redes sociales y video ads.

Cabe mencionar la importancia de generar videos diseñados para móviles, iniciando por un formato vertical, y el inicio debe ser con una acción inmediata, ya que solo tenemos 2 segundos para captarlo.

Fuente: Social Report

HomePod.

Ventaja: Las marcas que utilizan videos como publicidad tiene un mayor índice de conversión, y los videos que son informativos o de entretenimiento cuentan con un mayor engagement que una imagen o un gif.

Desventaja: Aunque hay plataformas y herramientas accesibles, un buen trabajo de video es recomendable hacerlo con profesionales.

Herramienta recomendada: Fiverr

5.- Publicidad programática

Varios expertos y artículos mencionan que la publicidad programática será una de las grandes tendencias de marketing digital en el 2019. Aunque el uso de ella viene de años atrás, en 2019 más del 80% de todo el vídeo publicitario será programático, según Forbes.

Este tipo de anuncios online, es ideal para realizar retargeting (mostrar un producto en otros sitios webs de terceros), donde se pueden contratar por subastas en tiempo real de manera automatizada y garantiza que la marca alcance su target específico, gracias al empleo de algoritmos y big data.

Fuente: Forbes y Single Grain

Ventaja: Atraer al mercado meta de varios portales de forma automática y automatizada a tu sitio web, landing page o lugar de conversión.

Desventaja: La configuración y optimización para tener un buen rendimiento son de mucho trabajo, son horas de dedicación, de pruebas y ajustes.

Herramienta recomendada: Campaigns

6.- Microinfluencers

El sector que está tomando mayor fuerza es la microinfluencia, la tendencia de las marcas es acercarse a las comunidades específicas, donde los influencers no se miden por el gran número de los seguidores, sino por el contacto directo y personalizado, y la calidad de su contenido. Los microinfluencers cuentan con seguidores de mejor calidad al tratarse de nichos más concretos, generando una mayor confianza.

Cada vez es más necesario introducir famosos, influencers y microinfluencers en las estrategias de marketing; ya que son personas muy escuchadas, referentes de opinión para sus audiencias, con un gran nivel de credibilidad y sobre todo si se hace bien, no parece publicidad, logrando que la gente confíe en la marca.

Fuente: Cyberclick y Business2Community

Fuente: unsplash.com

Ventaja: Hay para target muy específico, son muy económicos y su trato es personalizado con sus seguidores.

Desventaja: A la mayoría le falta profesionalizarse, se les tiene que dar dirección para que ejecuten algo ideal para que apoye a las estrategias de marketing.

Herramienta recomendada: Upfluence

7.- Publicidad en Whastapp

Primero hay que tener la primicia que Whatsapp fue la app más descargada en el 2018, superando a Facebook y Messenger. En el 2019 Whatsapp incluirá publicidad mientras ves las Stories o estados, como lo hace en Instagram. Whatsapp Business, que se ha anunciado que comenzará a ser de pago a partir de este año.

Por el momento no se pueden realizar campañas automatizadas como en chatbots en Whatsapp o Whatsapp Business, pero hay que tener en cuenta esta aplicación tendrá esta opción y será esencial en las estrategias de social ads, ya que hay un público potencial muy grande detrás.

Fuente: Forbes

Whatsapp.

Fuente: pexels.com

Ventaja: Es un contacto directo con las personas, donde es el principal medio de mensajería y comunicación de las personas.

Desventaja: Es muy demandante atender a las personas por Whatsapp, donde buscan rapidez y personalización. Otra desventajas es que no hay herramientas nativas o de terceros para crear campañas automatizadas como en Facebook o Instagram Ads. Whatsapp Business sólo está disponibles para Android. Varias herramientas de terceros sólo están disponibles para Whatsapp.

Herramienta recomendada: Whatsapp para empresas

8.- Social Shopping

Cada vez más las redes sociales han evolucionado para pensar en las empresas y como hacer para que pauten sin que los saquen de la red social. La práctica estándar es realizar una campañas de publicidad para llevar a los prospectos o consumidores desde las redes sociales hasta el lugar de compra, como el website, landingpage o marketplace de terceros. Pero en el transcurso había el peligro de que potenciales clientes se pierdan en el traslado al sitio de conversión, ya hay botones u opciones de compra dentro de la red social como lo son Facebook Marketplace e Instagram Shopping, ahora las empresas y agencias podrán empezar a desarrollar las estrategias de marketing directamente dentro de las redes sociales.

Fuente: Esencial Marketing

Facebook para empresas.

Fuente: pexels.com

Ventaja: El índice de conversiones aumentará. Cada que una red social crea una nueva sección u herramienta es económica y no hay mucha competencia.

Desventaja: Perderás visitas y conversiones directas en tu website.

Herramienta recomendada: Administración comercial de Facebook

9.- Personalización del mercado por audiencia

Google tiene planes para que el mercado potencial se pueda determinar por el comportamiento, las visitas a tiendas o los restaurantes que frecuentan, y también por las audiencias en los markets place, es decir, a partir de qué están buscando, comparando productos y/o servicios que quieren comprar los consumidores.

Estas nuevas formas de determinar las audiencias a las cuales se dirigen las campañas, va a generar cambios en los mensajes hacia los consumidores que se desarrollan desde las agencias y departamentos de marketing. Los avances ya se están viendo en las listas de remarketing de Google para los anuncios de búsqueda, en las listas de públicos similares.

Fuente: ObiCreative

Fuente: pixabay.com

Ventaja: Te permitirá encontrar y dirigirte a personas muy específicas, basándose en el comportamiento de tus consumidores.

Desventaja: Las opciones de este tipo de campaña son pocas, tenemos públicos similares en Facebook y Google Ads, pero falta que determinen mayores patrones de las actividades.

Herramienta recomendada: Google Ads

10.- Inteligencia artificial, machine learning y big data

La inteligencia artificial optimizará varias áreas del marketing digital. Google quiere llevar la automatización de las campañas a otro nivel, con los responsive search ads se conseguirán A/B testings automatizados. En el Email Marketing se permite encontrar futuros compradores para los parámetros que se establezca, por ejemplo, un producto, categoría de producto o el canal de interacción en el website. En SEO se está elevando las búsquedas online, las búsquedas de voz son las que están cobrando fuerza, pero con el Visual Search se podrá identificar objetos que estén en una imagen y luego buscar imágenes relacionadas con ese objeto.

Fuente: Email Innovation Summit, Digital Response y Voluum

Fuente: spaceboost.com

Ventaja: Se optimizará el tiempo humano, que antes se dedicaba a estas tareas, y será más útil en la fase de análisis de las métricas y optimización del presupuesto.

Desventaja: Está en beta, por lo que no todos tiene acceso a ella y cuenta con limitantes.

Herramienta recomendada: Spaceboost

Para concluir con la columna, el marketing digital no se trata de instalar e implementar herramientas y que por arte de magia realicen o aumenten las conversiones. Para vender en un eCommerce necesitas lograr hacer varias acciones de marketing al día para lograr tener de unas 4 a 6 mil sesiones al día, pero haciendo solo “cositas” en Facebook no se va a lograr ese tráfico en el sitio web, ya que el promedio de conversión es el 1-3%, o sea, de 100 visitas se obtiene en promedio solo 1 venta, donde un nivel óptimo es del 3-5%.

Si no te conocen no te compran, pero no solo se trata de que te conozcan, sino de generar confianza. Principalmente porque los usuarios digitales son menos fieles, se van a otro website si ven ¢50 más barato el producto/servicio, es por eso que las empresas hacen promociones, ofertas y paquetes de ventas anuales, ya que es complicado venderle al mismo usuario mes con mes, además que a las personas les dará más flojera hacer un trámite para cancelar un plan anual, que llenar formularios de ventas mensualmente.

La columna la redacté con base en experiencia propia, viendo los resultados de los clientes en la agencia, así como capacitaciones y viendo información de tendencias en videos, webinars, artículos e ebooks, donde recopilo y pongo a juicio personal lo que creo que será relevante en tendencia (o debería) para el marketing digital en el 2019 en México.

“Lo único constante es el cambio”.- Heráclito