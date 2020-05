La inteligencia artificial podrá hacer juicios de personalidad usando fotos

Investigadores rusos de la HSE University y la Open University for the Humanities and Economics han demostrado que la inteligencia artificial puede determinar la personalidad de las personas a partir de fotografías con una precisión mayor a la de los evaluadores humanos.

Juicios de personalidad basados en fotos

Desde los fisonomistas de la antigua Grecia a Cesare Lombroso han tratado de vincular la apariencia facial con la personalidad, pero la mayoría de sus ideas no pudieron sostenerse ante el escrutinio de la ciencia moderna y las pocas asociaciones establecidas de rasgos faciales específicos con rasgos de personalidad, como la relación ancho-altura facial, son bastante débiles.

Los estudios que solicitan a los evaluadores humanos que hagan juicios de personalidad basados en fotografías han producido resultados inconsistentes, lo que sugiere que nuestros juicios son poco confiables para ser de importancia práctica.

Sin embargo, existen fuertes argumentos teóricos y evolutivos para sugerir que cierta información sobre las características de la personalidad, en particular, aquellas esenciales para la comunicación social, puede ser transmitida por el rostro humano. Después de todo, la cara y el comportamiento están formados por genes y hormonas, aunados a las experiencias sociales que resultan de la apariencia, pueden afectar el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, la evidencia reciente de la neurociencia sugiere que, en lugar de observar rasgos faciales específicos, el cerebro humano procesa imágenes de rostros de manera holística.

Inteligencia artificial determina personalidad

Investigadores de dos universidades de Moscú, la National Research University Higher School of Economics (HSE) y la Open University for the Humanities and Economics, se han asociado con una empresa rusa-británica llamada BestFitMe para entrenar una cascada de redes neuronales artificiales para hacer confiables juicios de personalidad basados en fotografías de rostros humanos. El rendimiento del modelo resultante fue superior al reportado en estudios previos utilizando aprendizaje automático o evaluadores humanos.

La inteligencia artificial fue capaz de hacer juicios sobre la concientización, el neuroticismo, la extraversión, la amabilidad y la apertura basados en selfies que los voluntarios subieron, y el resultado de los juicios de personalidad fueron consistentes en diferentes fotografías de los mismos individuos.

El estudio se realizó en una muestra de 12 mil voluntarios que completaron un cuestionario de autoinforme que mide los rasgos de personalidad basados en el modelo "Big Five" y subieron un total de 31 mil selfies, entonces los encuestados se dividieron aleatoriamente en un grupo de capacitación y prueba.

Después se utilizó una serie de redes neuronales para preprocesar las imágenes con la finalidad de garantizar calidad y características consistentes, además de excluir rostros con expresiones emocionales, así como imágenes de celebridades y gatos.

Las fotografías dirán a la inteligencia artificial lo necesario para determinar la personalidad

A continuación, se entrenó una red neuronal de clasificación de imágenes para descomponer cada imagen en 128 características invariantes, seguida de un perceptrón multicapa que usaba invariantes de imagen para predecir los rasgos de personalidad.