La forma correcta de dar seguimiento a las incidencias en tu hotel.

En su primer colaboración para la sección Innovación de laverdadnoticias.com, Daniel Basurto nos cuenta cómo nació la idea de crear Guestvox, aplicación que lo hizo ganador de los Pitch Awards 2018.

¿Quién es Daniel Basurto?

Licenciado en administración hotelera, originario de la CDMX, por más de 7 años ha estado en contacto con la industria hotelera, trabajando en ciudades como Los Cabos, CDMX, Dubai (Emiratos Árabes) y Cancún. Algunos de los grupos hoteleros para los que trabajó son: Grupo Posadas, Starwood Hotels and Resorts y Grupo Brisas, especializando principalmente en el área del servicio al huésped.

Emprendedor reincidente. Hace más de 4 años inició esta carrera, a lo largo de la cuál ha co fundado iniciativas como Turicard (app turística) y Cuidor (App de cuidadores a domicilio).

Hoy es CEO-fundador de Guestvox e integrante activo del Ecosistema Emprendedor de Quintana Roo.

Ganador de los Pitch Awards 2018.

Guestvox

Nace como idea en el año 2017, a partir de la necesidad que encontramos en la industria hotelera en la gestión de incidencias. Nuestra herramienta es la evolución de las bitácoras tradicionales, que al día de hoy en pleno 2018, en muchos hoteles 4 y 5 estrellas, e incluso Gran Turismo, siguen siendo de papel, algún archivo de Word o Excel, las cuales no permiten el análisis de esta información tan valiosa.



Somos un Software as a Service (SaaS) o Software como Servicio (como se traduce en español) para la gestión de incidencias en hoteles, que trabaja totalmente en la nube, es decir, no es necesario descargar o instalar un software. Damos servicio a nuestros clientes totalmente en línea, a través de planes de licenciamientos mensuales o anuales.



Guestvox.

Las empresas que implementan software en la nube (SaaS), gastan en promedio un 16% menos por usuario, que quienes usan software tradicional. “The Economic and Strategic Benefits of Cloud Computing” Computer Economics.



Con la ayuda de los equipos operativos del hotel, se recopila toda la información generada con las incidencias (situaciones que requieren atención y seguimiento especial, como puede ser una queja o reclamación) y peticiones (tareas concretas, como una petición de toallas extra o de limpieza de habitación) que se dan en el día a día de las operaciones hoteleras. Una vez que se registran en Guestvox, el software envía una notificación a las áreas correspondientes para que se dé un seguimiento y conclusión adecuados; dejando un rastro de todo lo sucedido durante la gestión.



Además de la correcta administración de la incidencias, la herramienta analiza la información y los traduce en datos duros, métricas, estadísticas, gráficas y reportes, que permiten al hotelero tener un mejor control de sus operaciones, haciendo que la toma de decisiones sea más certera.



Innovación con Guestvox.

Nuestra solución está pensada para cualquier hotel que busque la excelencia en el servicio, ayudándose de herramientas tecnológicas que le permitan cumplir este objetivo, sin importar el tamaño de la propiedad, nuestra herramienta se adapta a las necesidades de cada cliente. Adoptar esta filosofía de excelencia a través de nuestro software, tiene grandes beneficios, como incrementos en la productividad de los equipos, la satisfacción del huésped e ingresos; reducción de costos de mantenimiento e insumos, así como la detección de áreas de oportunidad.



Guestvox.

Las empresas que prestan atención a los datos aportados por sus clientes, incrementan hasta 10 veces sus ingresos anuales.

“Voice of the customer: how to properly listen & act on customer needs” Aberdeen Group.



Sabemos que la industria hotelera, es una industria que no descansa, que las operaciones diarias no permiten el análisis de la información, para eso se creó Guestvox. Somos el aliado que necesita el hotelero, somos la voz del huésped.