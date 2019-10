Jeff Bezos: La regla de las 2 pizzas para ser eficiente

De Jeff Bezos hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo: que no existe el ‘balance ideal’ entre vida personal y trabajo, que solo echando a perder se aprende, que hay que atrevernos a intentar cosas nuevas, que hay que arriesgarnos, que no hay que temerle al fracaso y mucho más; pero hay una lección en específico que lo ayudó a convertirse en el hombre más rico del mundo y a continuación te la compartimos.

El CEO y fundador de Amazon es un hombre exitoso, evidentemente, pero esto no hubiera sido posible si él no hubiera prestado atención a todas las lecciones que le enseñó la vida y es por ello que al día de hoy no sólo es un hombre multimillonario, sino que eficiente en todo lo que hace.

Al manejar una empresa tan grande, es fundamental aprender a ser eficiente, y a Bezos esto sólo le es posible gracias a la regla de las 2 pizzas.

Te preguntarás, ¿qué tiene que ver la pizza con él éxito o liderar un equipo? Pues muy fácil, para Jeff, si no puedes alimentar a todas las personas presentes en una junta con tan sólo 2 pizzas, quiere decir que tienes que suspenderla.

A nadie le gustan las distracciones, mucho menos cuando están en una reunión recolectando ideas o tratando de resolver un problema, por ello, el CEO de Amazon prefiere mantener sus juntas con un número reducido de personas.

Si lo analizamos bien, es verdad que dos cabezas piensan mejor que una, pero si hay toda una multitud, es muy posible que las personas comiencen a hablar entre sí, que se distraigan y que los objetivos de dicho encuentro no se cumplan, por lo tanto, si lo que buscas es llegar a acuerdos, buscar alternativas, resolver problemas, ser productivo y eficiente, definitivamente deberías de tomar a consideración este consejo. ¿Qué opinas?

