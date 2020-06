Huawei celebra la innovación en el IT Day 2020

Huawei celebra la primera edición del IT Day del año 2020 de forma virtual bajo el lema Make It Together, una plataforma abierta en donde clientes y líderes de opinión de la industria IT pueden compartir y colaborar sobre las tendencias en Cloud e Inteligencia Artificial, almacenamiento y gestión de la inteligencia de los datos, entre otras innovaciones.

El evento virtual contó con la participación de Ethan Zhang, director de la solución Cloud & AI de Huawei España; Mars Chenyu, director general de la Unidad de Negocio de Empresas de Huawei España; y David Cáceres, responsable de Soluciones Cloud para Europa Occidental de Huawei, entre otros

El IT Day de Huawei ha sido un punto de encuentro en donde los expertos debatieron las tendencias en la nube, Inteligencia Artificial (IA), así como estrategias del negocio de análisis, almacenamiento y gestión de los datos, e incluso la manera en que la digitalización se ha vuelto el motor de negocios y la evolución de las tendencias.

Por su parte, los clientes compartieron sus experiencias con las soluciones de Huawei, profundizando en las ventajas del sistema de almacenamiento all-flash OceanStor Dorado V6, para las grandes bases de datos. El sistema de almacenamiento de Huawei mantiene un buen rendimiento en diferentes circunstancias.

Huawei apuesta por la nube y computación

Huawei se ha lanzado al mercado de nube y computación con el fin de aprovechar la sinergia del Cloud, la Inteligencia Artificial y el 5G para brindar servicios de nube pública estables, seguros sostenibles.

El primer paquete de desarrollo de apps de IA para empresas fue lanzado en Huawei Cloud Stack en marzo de este año. ModelArtsPro fue uno de los productos de la serie que se lanzó junto con una estrategia gubernamental y empresarial para tratar de convertirse en la opción favorita de actualización inteligente.

La computación en la nube tiene 5 características clave: baja demanda, acceso global desde cualquier lugar, rápido crecimiento, pool de recursos y pago por uso.

Actualmente, Huawei Cloud es el tercer proveedor de Cloud en China, teniendo como objetivo convertirse en el primero para 2023. Opera 45 zonas de disponibilidad (AZ, por sus siglas en inglés) con socios en 23 regiones. En los últimos años, Huawei Cloud ha mantenido un crecimiento de servicio estable que permite su desarrollo.

Atlas de Huawei, sería la plataforma de computación inteligente que ofrece soluciones de infraestructura IA aplicables a todos los escenarios de tipo "dispositivo-borde-cloud" gracias a sus procesadores con IA de la serie Ascend de Huawei.

Además, se aprovechó el evento para presumir que Huawei fue seleccionado como el proveedor del Servicio Andaluz de Salud para poner en marcha una completa transformación de sus sistemas digitales. Con esta colaboración se renovarán las tecnologías IP para mejorar los entornos críticos y la emergencia e innovación, con proyectos estratégicos que incluyen Red LAN/WIFI para Hospital de Campaña, Prueba de Diagnóstico por Imagen e IA, o videoconferencias.