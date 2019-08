Hobbies con los que puedes ganar dinero y ser un emprendedor exitoso

Esto del emprendimiento está de moda y verdaderamente no es mala idea comenzar un negocio propio, pero si no se te ocurre qué hacer, ya te vamos avisando que sacar provecho de tus pasiones es lo indicado. ¿Cuál es tu hobby favorito? Si eres bueno en ello y te hace feliz, qué mejor que sacar un poco de dinero de ello, ¿no crees?

Si consideras que esta es una buena idea, a continuación te enlistamos algunos de los hobbies más productivos y con los que definitivamente podrás comenzar a generar dinero y ¡hasta convertirte en un emprendedor exitoso!

Repostería

Seguramente tú también conoces alguna amiga/o que comenzó a vender cupcakes y ahora genera más dinero del que ves en tu quincena, y no, no te decimos que comiences a vender cupcakes, pero sí que la repostería es una excelente idea. Si tienes el don de la cocina y es una actividad que disfrutas, sería la primera idea que nosotros consideraríamos.

Restauración

No importa lo que te guste restaurar, ¿coches, muebles, espacios? Cualquiera es una excelente idea. Es un hobbie amable con el planeta, por aquello de darle un nuevo uso a aquello que probablemente ya planeabas tirar, y además es una actividad bastante creativa y relajante. Como plus, te recomendamos incluso grabar tus restauraciones, porque verdaderamente, ¿a quién no le fascina ver un antes y un después?

Arte

Bailar, escribir, cantar, hacer acrobacias… Cualquier actividad artística es un excelente negocio en potencia. Ya sea que escribas artículos en internet, escribas poesía, des clases de baile o trabajes como coreógrafo, que pintes retratos o paisajes, o encuentres alguna forma de disfrutar de tus pasiones de una manera remunerada.

Blogging

Si eres amante de la escritura, como mencionamos en el punto anterior, el blogging también puede ser una excelente idea para generar ingresos extras. Busca alguna temática que te apasione, que conozcas a la perfección o de la que te gustaría conocer más y dale rienda suelta a tus ideas.

Deportes

Si no tomamos en cuenta la opción de convertirte en un jugador profesional (sea cual sea el deporte que practiques), también puedes dar clases particulares, entrenar a algún equipo o arbitrar en los partidos.

Niños

Si te encantan los niños y te gustaría trabajar con ellos, aunque no sea de una manera profesional, cuidar a los hijos de tus amigos o vecinos es una muy buena opción para ganar dinero extra.

Costura

Si bien se trata de un oficio tradicional, se ha vuelto muy popular en los últimos años y más de una persona ha buscando a alguien para que diseñe sus propios modelos, le haga ropa a la medida o incluso arregle algunas de las prendas de su guardarropa.

Edición

En esta era digital, la edición de videos y fotografías es un servicio que se valora muchísimo y el simple hecho de que te guste y lo sepas hacer bien, ya te pone en ventaja. Si este es uno de tus hobbies, no lo pienses más y comienza a buscar clientes, siempre hay alguien que lo necesita.

Mascotas

¿Quién no adora las mascotas? Si bien podríamos decir que a casi todos nos encantan, no todos tienen la aptitudes para cuidarlas, así que si se te da el trato con los animales, ¿por qué no cuidar mascotas ajenas en tus ratos libres?

Artesanía

Sin importar el tipo de artesanía que hagas (cerámica, esculturas de madera, cosméticos, figuras de vidrio, llaveros y demás), siempre es una buena opción vender tus productos. Es un hobby entretenido y creativo, y tiene el plus de que cada elemento creado es único.

Fuente: Forbes

