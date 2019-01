¿Híbrido o eléctrico?| Photographer: Tom Wang

Si hace unos años no entendías para qué podría servirte un auto hibrido o electrico o pensabas que era un gasto inútil, las noticias de las últimas semanas le han dado la razón a quienes previeron y fabricaron autos que no requerían gasolina o en su caso, que pueden usar gasolina pero tambien se cargan eléctricamente, ya que con el desabasto de gasolina a causa del huacholeo y el combate al mismo, quienes ya tenían autos que no requieren gasolina, son los más felices, así que ¿por qué no optar por cambiar de auto por uno más innovador?





Sostenibilidad

Los fabricantes de automóviles están obligados a promover las sostenibilidad y el medio ambiente, reduciendo al máximo las emisiones contaminantes que producen los motores de los coches, y dando respuesta a las exigencias impuestas en esta materia desde diferentes organismos internacionales.







Economía

Ante el avance de las tecnologías de movilidad, la industria automotriz en México propondrá la eliminación del IVA, fomentando así la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos con precios accesibles.









Autos eléctricos

Lo más importante: Emisiones cero. Los autos eléctricos son aquellos que están impulsados por uno o varios motores de estas características, sin otra ayuda. Se pueden considerar de dos tipos, según cómo almacenan la electricidad: de baterías o de pila de combustible.

Sencillos y muy fiables, los autos eléctricos convierten en movimiento prácticamente toda la energía que produce el motor. Y sus emisiones son totalmente limpias.

Auto eléctrico.

La corriente alterna llega a las baterías enchufandose a la red doméstica o mediante un “Wallbox”, una instalación que permite una carga más rápida. Y también en estaciones de carga públicas con corriente continua. Dependiendo de cada una, la carga será más rápida. Unas baterías se pueden cargar del todo en un tiempo que va normalmente desde unas 10-12 horas, a unas 6-8 horas de una “Wallbox” y a una hora en una estación de carga. Dependiendo de cada una, el enchufe de cable de carga será diferente.

A su favor, los autos eléctricos son totalmente silenciosos en marcha, escuchando los ruidos de rodadura y aerodinámicos. Y son agradables y fáciles de conducir, entregando el máximo par de que disponen en cuanto pisamos el acelerador, con una respuesta inmediata, que permite una gran aceleración en los primeros metros.









Autos híbridos

Los automóviles híbridos están dotados de un motor de combustión interna que combinan con uno o varios propulsores eléctricos. Normalmente utilizan un motor de gasolina, aunque hay algunos cuentan con motor de Diesel para combinar con un propulsor eléctrico.

Los motores híbridos buscan conseguir una máxima eficiencia energética para conseguir reducir los consumos, parando el motor al detenerse y no emitir emisiones. Y como apoyo al motor de combustión para que requiera un menor esfuerzo con el máximo rendimiento. Utiliza sistemas de recuperación de energía para recargar la batería, como la frenada regenerativa. Su eficiencia depende de que la batería se encuentre cargada.

Auto híbrido.

Los híbridos funcionan como un auto convencional. No se carga desde una red eléctrica y realmente su funcionamiento en modo solo eléctrico es muy limitado. En los momentos en que la batería está totalmente descargada, simplemente baja el rendimiento, pero sigue funcionando como un automóvil de combustión interna.





Híbridos enchufables

Los autos movidos por un motor híbrido enchufable son una de las apuestas que se imponen cada vez en más marcas por su máxima eficiencia. Estos motores utilizan un propulsor de combustión interna (normalmente de gasolina, pero también ya hay versiones diésel), con uno o varios propulsores eléctricos, pudiéndose recargar sus baterías en una red eléctrica y con sistemas de recarga en marcha.

Híbrido enchufable.

Esto permite a los híbridos enchufables disponer de una autonomía real aprovechable para funcionar en modo totalmente eléctrico durante una distancia de entre 40 y 60 kilómetros. Una vez descargada la batería eléctrica, el motor de combustión funciona en su forma habitual, lo que nos permitirá realizar kilómetros sin limitación.









¿Dónde cargar tu auto eléctrico?

Tesla instalará 20 centros de carga para autos sustentables en Quintana Roo, los cuales estarán ubicados entre Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Cozumel.

Centro de carga Tesla.

Los híbridos

Prius C - Toyota

Pirus - Toyota

Ionic - Hyundai

Niro - Kia

X-Trail - Nissan

Camry - Toyota

Q50 - Infiniti

Fusion - Ford

QX60 - Infiniti

Cayenne - Porsche

i8 Coupe - BMW

i8 Roadser - BMW









Eléctricos

Leaf - Nissan

i3 - BMW







Híbrido conectable

Serie 3 - BMW

Serie 5 - BMW

X5 - BMW

Serie 7 - BMW