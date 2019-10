Hábitos que todo EMPRENDEDOR apasionado necesita para ser exitoso

Sí, emprender está de moda, pero ¿estamos preparados para hacerlo? Cada vez son más los que se lanzan al ruedo y deciden emprender el negocio de sus sueños; con la idea de generar ingresos mayores, ser su propio jefe y tener un horario flexible, miles de personas comienzan este camino con mucha emoción y entusiasmo, sin embargo, no se trata del camino más rápido y mucho menos del más fácil.

Tomar este camino cuando ya tenemos responsabilidades, es decir, una renta que pagar, luz, comida, agua, gasolina, escuela y demás, no es del todo incorrecto, pero hacerlo teniendo que cubrir todas esas necesidades y sin una idea clara de lo que queremos lograr sí lo es. Por eso el día de hoy te diremos cuáles son los hábitos que te ayudarán a convertirte en un emprendedor exitoso.

Como te podrás imaginar, existen varias herramientas y habilidades por conocer y desarrollar antes de lanzar un negocio, pues teniendo dominada esa parte, contarás ya con el 50% del camino recorrido. ¡Veámos de cuáles se tratan!

Ahorrar

Gran parte de los emprendedores tienen que recurrir a préstamos (o métodos de financiación) antes de poner en marcha un proyecto, pero si nunca hemos ahorrado o no hemos desarrollado el hábito todavía, no deberíamos de hacerlo, así que no pierdas más el tiempo y comienza a ahorrar el 25% de tus ingresos.

Salir de tu zona de confort

Es normal que no te guste sentirte incómodo, pero es la única forma en la que te moverás de lugar. Salir de tu zona de confort y enfrentarte a retos que te incomodan es lo que te ayudará a crecer y hacer crecer tu negocio.

Haz cosas nuevas todo el tiempo y piérdele el miedo a esa sensación ‘extraña’: habla con desconocidos, arregla malentendidos, da pláticas en público e incluso realiza actividades extremas o que nunca pensaste hacer (lanzarte de un paracaídas o graba videos y podcasts para internet).

No te dejes dominar por tus emociones

Todos tenemos emociones todo el tiempo, pero no podemos dejar que estas influyan en el resultado de nuestro trabajo. Imagina que un doctor se deje llevar por la tristeza que siente al ver un paciente terminal o cuando se enferma su familia; no podría hacer su trabajo al cien y pondría en riesgo la vida de miles de personas.

Lo mismo sucede con tu trabajo, aún cuando nadie se encuentre en peligro. Hay que saber hacer a un lado nuestros problemas personales y enfocarnos completamente en lo que hacemos. Una vez terminado el horario laboral, puedes hundirte completamente en tus emociones y trabajar en ellas.

Fuente: Justine Standaert, Entrepreneur.

