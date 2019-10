Hábitos para convertirte en un emprendedor altamente efectivo

Un emprendedor no puede llegar al éxito si no domina el arte de ser efectivo. Debe de saber trabajar de la manera más inteligente, eliminar todo aquello que le estorbe u obligue a realizar esfuerzos innecesarios, y definitivamente no puede darse el lujo de perder el tiempo; en consecuencia, la efectividad no es nada más que el resultado de la disciplina y la rutina, no del talento o la inteligencia.

Asimismo, los emprendedores exitosos se aseguran de ser detallados, organizados y estar completamente preparados antes de emprender un nuevo reto; la autoconsciencia y la autoestima les ayudan a que las cosas pasen, sin embargo, ¿cuáles son los hábitos que los ayudan a materializar sus sueños? De acuerdo con el libro "Success Masters" de Napoleon Hill, estos son algunos:

Son visionarios

Los emprendedores exitosos no tienen miedo de soñar y dejar volar su imaginación, de hecho, estas son las herramientas perfectas que les ayudan a materializar todo aquello que desean. Nunca le ponen límite a su creatividad, siempre se preocupan por generar un impacto positivo en los demás y se involucran constantemente en nuevos proyectos.

Son productivos

Como mencionamos anteriormente, a los emprendedores exitosos no les gusta perder su tiempo, por ello se despiertan muy temprano y son productivos. Comienzan su día visualizando lo que quieren lograr y hasta haciendo afirmaciones de éxito. Otros tantos incluso hacen ejercicio para despertarse completamente y llenarse de energía.

Respetan horarios

Para llegar al éxito hay que ser responsable y organizado, por lo tanto, hay que agendar primero las prioridades y después el entretenimiento, no obstante, no te olvides de que la convivencia con otras personas también es importante, pues no sólo reduce el estrés y mejora el ánimo, sino que promueve la creatividad e innovación.

Duermen sus horas

Para muchos desvelarse trabajando o viendo una serie suena como una buena idea, sin embargo, los emprendedores exitosos conocen los beneficios del descanso, pues les ayuda a disminuir el estrés, manejar mejor sus reacciones emocionales, aumentar su tolerancia a la frustración, entre otras cosas más.

Son flexibles

Sí, son organizados, responsables y les gusta que las cosas se lleven a cabo de acuerdo al plan, sin embargo, reconocen que a veces existen contratiempos o incluso que en ocasiones hay que cambiar la dirección a medio camino para aumentar las posibilidades de triunfo.

Son curiosos

La curiosidad es aquello que les permite mantenerse creativos en todo momento, aquello que los lleva a cuestionarse todo constantemente y generar nuevas ideas, por lo tanto, los emprendedores exitosos procuran estar abiertos ante cualquier circunstancia y ser curiosos sobre la vida en general (aunque especialmente sobre su trabajo).

