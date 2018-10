Grandes conferencistas en Pitch Awards 2018, innovación y emprendimiento

La innovación y el emprendimento son términos que han tomado gran importancia en México en los últimos años y es que poco a poco los jóvenes comienzan a dejar su zona de confort para realizar alguna idea, proyecto o visión que se les haya llegado mientras dormían, caminaban o realizaban cualquier otra cosa mientras se preguntaban. ¿qué quiero para mi futuro?

Los eventos que tocan temas sobre innovación y reunen a emprendedores han dejado grandes frutos de donde emergen grandes ideas y proyectos que se hacen realidad.

Pitch Awards es un ejemplo de estos concentradores de ingenio y pasión que buscan sobresalir con entusiasmo y que se llevará a cabo en su primera edición #PitchAwards2018 en Cancún este sábado 13 de octubre 2018 en el Hard Rock Café.

Como todo gran evento, contará con grandes referentes del sector, en este caso, conferencistas expertos en emprendedurísmo e innovación que por experiencia propia han logrado sobresalir con sus proyectos y que sin duda, ofrecerán un excelente papel.

Por eso en esta ocasión presentamos a los coferencistas que estarán presentes en los Pitch Awards 2018.

Daniel es Managing Partner en Incuvita Ventures, una firma de Venture Building enfocada en ideas y proyectos con base tecnológica. Es consultor en desarrollo de negocios, Dan Bellamy es un emprendedor en serie especializado en early stage. También ha compartido su experiencia en otros eventos como Beat Nights con buena aceptación entre lo emprendedores con su ideología de solucionólogos.

Raúl es director de la firma de inversión Octopus Capital, que se enfoca a la educación y co-inversión en capital semilla. Además dirige la empresa de servicio y calidad NextED®, de la que es también cofundador, brindando asesoría a importantes compañías de alimentos y recursos humanos.

Daniel es Managing Partner en Incuvita Ventures, una firma de Venture Building enfocada en ideas y proyectos con base tecnológica. Es consultor en desarrollo de negocios, Dan Bellamy es un emprendedor en serie especializado en early stage. También ha compartido su experiencia en otros eventos como Beat Nights con buena aceptación entre lo emprendedores con su ideología de solucionólogos.

Marco estudió Ingeniería Industrial con especialidad en Evaluación de Proyectos en la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional. Técnico en Computación por el I.P.N., Diplomado en Plásticos Industriales en el Instituto Mexicano del Plástico Industrial, también fue profesor de la Escuela Superior de Economía del I.P.N. especial en las materias de: Álgebra Lineal, Investigación de Operaciones y Computación.

Marco también es asesor y desarrollador de proyectos informáticos en diversas empresas privadas e instituciones del Gobierno Federal, como: BANRURAL, IMSS, ISSSTE, SSP, SECODAM, BAYER, FONATUR, SECOFI, etc.

Un hito importante para Marco es que fue Ganador del Premio Nacional Banamex 2003 a la Evolución en Internet, con el proyecto del sistema para registro y manejo de donaciones de sangre, con el objetivo de proporcionar una base de datos de donadores de sangre a nivel nacional.

Américo Ferrara es el CEO de inversión Life is Too Short Capital, una empresa que se dedica a apoyar a emprendedores con ideas que se desarrollan en corto y largo plazo. Actualmente tienen inversiones en más de 30 Proyectos, PyMes y startups con un track récord de más de 90% de éxito.

Daniel Santamarina es un apasionado el emprendedurísmo y fiel creyente en los líderes mexicanos. Mientras estudiaba los últimos semestres de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, a los 21 años, creó su propia empresa de marketing y publicidad con gran éxito en su mercado.

Un tiempo después, se aventuró a desarrollar una segunda compañía dedicada a los jugos de comercialización dentro de las industrias de telemarketing, multinivel y minorista. Sin duda una gran experiencia en el mundo del emprendimiento.

Fric tiene una gran trayectoria y basta con ver sus números:





+ 200 conferencias

+ 8,000 libros físicos vendidos

+ 100,000 eBooks descargados

+ 2,000 estudiantes de cursos en línea

Empresario y autor. Su conferencia es como un Stand Up Comedy, con un lenguaje ameno, llena de inspiración a todos con su metodología de 20 pasos.

“Soy un emprendigente, mezcla entre emprendedor e indigente, ya que siempre me dedicaré a hacer lo que me gusta, aunque tenga que dormir abajo de un puente, y justo esa forma de pensar es la que me ha generado la abundancia económica y emocional en la que vivo”.