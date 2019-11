Google para Pymes, la nueva plataforma gratuita para impulsar tu negocio

¿Cuántas veces no hemos escuchado que si tu negocio no está en Internet, prácticamente no existe? Hace tan sólo unos años, contar con página web y redes sociales era un plus, hoy en día es una necesidad, y aunque existen gran variedad de herramientas que te ayudan a llevar a cabo tus estrategias digitales de forma más fácil, muchas de ellas son costosas, por ello surge Google para Pymes.

Cada vez son más las personas que recurren a Internet para solucionar sus problemas: buscar opciones, informarse y comprar productos y servicios; por eso actualmente es casi ‘obligatorio’ utilizar herramientas digitales.

De hecho, si lo analizamos bien, sólo necesitamos revisar las estadísticas: el 95% de los internautas utilizó Google en el último año para comparar negocios antes de decidir cuál visitar o contactar, el 92% investigó en Internet antes de elegir un producto o servicio, 75% leyó reseñas antes de decidir comprar y el 63% confía en las opiniones que lee en Internet.

Entonces, ¿es o no es necesario? ¡Por supuesto que sí! y lo mejor de todo es que ahora puedes acceder a todo ello de forma fácil y gratuita con la nueva plataforma de Google.

Google para Pymes es una nueva plataforma que reúne todas las herramientas y soluciones digitales de Google para impulsar las ventas y propiciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en México.

Con ella podrás atraer más clientes y conectar con ellos (Google Mi Negocio), crear publicidad de manera sencilla y adecuada a tu presupuesto (Google Ads), y simplificar tu trabajo al englobar todas las herramientas que necesitas en un mismo lugar (G Suite).

Además, antes de comenzar la plataforma te ofrece un diagnóstico, con el cual, luego de contestar unas cuantas preguntas, se generará un plan adecuado a tus necesidades en el que se te recomendarán las herramientas que mejor puedan ayudarte.

Por lo tanto, no importa si aún no sabes por dónde comenzar, con Google para Pymes obtendrás un ‘paso a paso’ que te guiará en el camino.

