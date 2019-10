‘Generador de FELICIDAD’, el nuevo puesto que necesitarán TODAS las empresas

¿Insatisfacción laboral? De acuerdo con un estudio realizado por el portal de empleos OCC, el 75% de los trabajadores mexicanos no están satisfechos con su trabajo actual, puesto que no ofrecen suficientes oportunidades de crecimiento, no les permite encontrar un balance entre su vida personal y sus actividades laborales, y las prestaciones no son atractivas.

A su vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asegura que el 75% de los mexicanos padece de estrés laboral, ya sea por la carga de trabajo, acoso laboral o las horas que ‘desperdician’ en el traslado; por lo tanto, sin más problemas, podemos concluir que la situación laboral en el país es decadente.

No obstante, este mes entró en vigor la NOM-035, que tiene como objetivo mejorar el ambiente psicosocial en los lugares de trabajo y en consecuencia, mejorar el estado psicológico y emocional de los empleados, pero ¿cómo será posible?

El Chief Happiness Officer (CHO) es la respuesta. Se trata de un nuevo cargo por el cual están apostando muchísimas empresas a nivel internacional y que, ante la creciente necesidad, la plataforma de gestión de recursos humanos Runa, también decidió implementar en sus oficinas. De acuerdo con su experiencia, este es el perfil y los beneficios del cargo:

Empático y receptivo

El CHO se encargará de detectar todas las necesidades de los colaboradores (comodidad con el mobiliario, equipo de trabajo, herramientas digitales a disposición, entre otros) e identificar cómo se sienten con el ambiente laboral de la empresa.

Ad hoc a los valores de la empresa

Como diríamos coloquialmente, deberá tener bien puesta la camiseta de la empresa, puesto que se encargará de transmitir los valores de la compañía a sus demás compañeros, desde su forma de actuar, hasta en el tipo de actividades de integración que seleccione.

Motivador de nuevas ideas

Sabemos que la creatividad y la innovación son imprescindibles para el continuo crecimiento y desarrollo de la empresa, por lo tanto, el Chief Happiness Officer promoverá un ambiente que facilite el flujo de ideas y fomente la productividad y seguridad de los trabajadores.

Líder

El CHO deberá de ser un líder que apoye y oriente a su equipo, les brinde respaldo e influya positivamente en ellos para lograr que se cumplan los objetivos de la empresa con una buena actitud y motivación.

Flexible a la nueva era digital

No podemos negar que cada vez dependemos más de la tecnología y esta en algún punto será 100% necesaria para todos los procesos de la empresa, por ello el Chief Happiness Officer deberá de conocer del tema y contar con diversas plataformas para brindarle a los trabajadores herramientas para mejorar su día a día, desde descuentos en el gimnasio hasta la posibilidad de hacer home office.

